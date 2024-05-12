Секреты дилеров: куда деваются авто, которые так и не нашли своего покупателя

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Какие судьбы ждут непроданные автомобили в автосалонах

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Авто

Владелец сети дилерских центров рассказал о судьбе машин, которые не удается продать. После того как автомобили попадают в собственность дилерских центров, они больше не могут быть возвращены производителю.

Какие судьбы ждут непроданные автомобили в автосалонах
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Существует несколько стратегий для возврата инвестиций в такие машины. Некоторые из них включают использование непроданных автомобилей как подменных на время ремонта других машин, что позволяет повысить их привлекательность и ускорить продажу.

Другой метод — перераспределение машин в различные регионы страны, где они могут быть более востребованы. Также возможна продажа автомобилей по сниженным ценам или через аукционы. В крайнем случае, автомобили могут быть отправлены на утилизацию. Эти меры позволяют дилерам минимизировать убытки от нереализованных транспортных средств.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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