Владелец сети дилерских центров рассказал о судьбе машин, которые не удается продать. После того как автомобили попадают в собственность дилерских центров, они больше не могут быть возвращены производителю.
Существует несколько стратегий для возврата инвестиций в такие машины. Некоторые из них включают использование непроданных автомобилей как подменных на время ремонта других машин, что позволяет повысить их привлекательность и ускорить продажу.
Другой метод — перераспределение машин в различные регионы страны, где они могут быть более востребованы. Также возможна продажа автомобилей по сниженным ценам или через аукционы. В крайнем случае, автомобили могут быть отправлены на утилизацию. Эти меры позволяют дилерам минимизировать убытки от нереализованных транспортных средств.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.