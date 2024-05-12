Боец Туйнов поставил условие о выходе на поединок в Венгрии с российским флагом, и ему разрешили

Боец Туйнов рассказал о разрешении выхода на поединок в Венгрии с флагом России

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Российский боец Владислав Туйнов рассказал о своём победном выступлении в бою за титул ISKA (International Sport Karate Association) в Венгрии.

Фото: commons.wikimedia.org by s.yume is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Атлет поделился своими эмоциями и страстным желанием завоевать этот пояс, который он видел в фильме "Кикбоксер" с Ван Даммом ещё в детстве. Для Туйнова это была давняя мечта, и завоевание этого титула стало одной из главных целей его карьеры.

Туйнов выразил радость и гордость за то, что смог реализовать свою мечту и привез пояс ISKA в Россию, поскольку сейчас для российских спортсменов довольно сложно поучаствовать и выступать в подобных турнирах на международном уровне.

Боец также отметил, что для него было важно выступать под российским флагом, и это было одним из основных условий для участия.

"Не всегда организаторы идут на то, чтобы спортсмен выходил с российским флагом. Для меня это было одним из главных условий. Хочу, чтобы флаг моей страны все видели, и намерен доказывать, что спортсмен из России — номер один", — сказал Туйнов в интервью Metaratings.

27 апреля Владислав Туйнов в поединке по правилам кикбоксинга победил американца Мануэля Гомеса одноголосым решением судей. Этот титул стал для Туйнова седьмым в его международной карьере, подтвердив его профессионализм и мастерство.

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