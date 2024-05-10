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Емельяненко рассказал, что думает по поводу участия россиян в ОИ-2024 без гимна и флага

Боец Емельяненко: государство должно поддерживать атлетов, мечтающих попасть на ОИ

2:17
Спорт

Известный боец смешанных единоборств и четырехкратный чемпион мира по самбо Фёдор Емельяненко высказал своё мнение о существующих ограничениях для российских спортсменов, желающих участвовать в Олимпийских играх.

Боец Емельяненко: государство должно поддерживать атлетов, мечтающих попасть на ОИ
Фото: commons.wikimedia.org by Bruno Massami is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Емельяненко считает, что российским спортсменам без государственного флага и гимна не стоит выступать на таком масштабном мероприятии.

Спортсмен напомнил, что россиян будет очень мало на Олимпиаде-2024. Емельяненко считает, что стране следовало однозначно принять решение о том, участвовать или не участвовать в Играх.

Емельяненко, которого цитирует Газета.Ru, подчеркнул, что если бы было решено не ехать, то государство должно было бы обеспечить поддержку олимпийским спортсменам внутри страны, которые боролись за участие.

"Насколько я знаю, россиян там будет очень мало. Конечно, будем следить за нашими ребятами, если их не отстранят. А вообще, наверное, надо было принимать единое решение о том, ехать или не ехать на Олимпиаду. И если бы решили не ехать, то нужно было оказывать поддержку внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись", — сказал Емельяненко.

По его мнению, без флага, гимна и идентификации своей страны не следует участвовать в таких соревнованиях. Однако он призывает государство поддерживать спортсменов, которые всю жизнь благодаря своим усилиям прославляют страну.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования.

Однако МОК в декабре разрешил России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. МОК предлагает российским спортсменам, желающим участвовать в Играх, подписать новые условия участия, которые включают обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и принципы мирного олимпийского движения. Только те спортсмены, которые пройдут отборочные этапы в своих дисциплинах, будут допущены к участию в соревнованиях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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