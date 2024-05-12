Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять стратегий для ухода за кожей до и после тренировки
Посадите на участке лобелию
Прохор Шаляпин рассказал о своей борьбе за молодость в поисках богатой невесты
Тяга к сладкому: советы диетолога Лесниковой как побороть зависимость
Боец Туйнов рассказал о разрешении выхода на поединок в Венгрии с флагом России
FACA при поддержке ЧВК "Вагнер" ликвидировала очередную группу боевиков UPC
Названа сумма инвестиций в предприятия ДФО к 2030 году
Эллен Берстин в роли матери, застрявшей на диване в комедии Ларссона
Анна Хилькевич готовится стать мамой в третий раз: счастье в семье актрисы
Российские ученые открыли минерал для отчистки воды

Российские ученые продвинулись в вопросе отчистки воды

4:18
Наука

Согласно отчету Всемирной Организации Здравоохранения, только 12 процентов сточных вод в России безопасно очищаются от загрязнений. Однако сточные производственные воды наносят большой вред экологии, содержащие токсичные металлы, которые, попадая в пищевую цепочку, вызывают серьезные заболевания как у растений, животных, так и у человека.

Российские ученые продвинулись в вопросе отчистки воды
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Длительное воздействие таких веществ на организм человека может привести к развитию рака, повреждению органов, нервной системы и даже смерти. Опасность загрязнения воды часто невозможно оценить невооруженным глазом. Для очистки сточных вод используется вермикулит — естественный минерал с необходимыми свойствами для поглощения опасных веществ. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета выяснили, как ионы металлов впитываются вермикулитом и как улучшить этот процесс. Их работа поможет качественно и экономически эффективно очищать сточные воды.

Сорбция — это процесс поглощения твердым телом или жидкостью различных веществ из окружающей среды. Вещество, способное поглощать вещества, называется сорбентом, а в данном случае это вермикулит. Этот минерал имеет слоистую структуру и способен увеличивать свой объем в 7-10 раз при нагревании до 400-1000 градусов. Он обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также термической и биологической устойчивостью. Его низкая стоимость и доступность играют важную роль. При очистке промышленных жидкостей вермикулит загружают в специальные емкости, через которые прокачивается загрязненная вода.

Ученые из Пермского Политеха разработали способ эффективного извлечения ионов вредных металлов из сточных вод — создание биосорбента. Идея заключается в привязывании микроорганизмов, которые могут поглотить ионы тяжелых металлов в процессе своей жизнедеятельности, на поверхность или внутрь вермикулита. Таким образом, микроорганизмы будут менее подвержены воздействию внешних факторов, таких как свет, температура, кислотность и другие условия окружающей среды.

Политехники изучили поглощение ионов металлов вермикулитом и биосорбентом с нанесенными живыми культурами для проверки эффективности очистки сточных вод. Ученые проводили эксперименты с использованием двух одинаковых сорбционных колонок, в каждую из которых помещали по пять граммов вермикулита. С помощью спектрофотометра они определяли концентрацию ионов металлов в растворах цинка, меди и никеля как в отдельности, так и в совокупности.

Ольга Бахирева, кандидат химических наук и доцент кафедры химии и биотехнологии, объясняет, что результаты исследования показали повышение способности вермикулита к поглощению большинства ионов металлов после нанесения на его поверхность клеток микроорганизмов на 20 процентов и более, за исключением меди. Совместное присутствие ионов в растворе незначительно снижает общую поглощающую способность как исходного вермикулита, так и биосорбента. Наиболее эффективно оба материала поглощают ионы цинка.

Исследование, представленное на научно-практической конференции "Химия. Экология. Урбанистика" с международным участием в апреле 2024 года, продемонстрировало, что применение вермикулита как сорбционного материала обосновано, и выявило возможность повышения эффективности процесса в некоторых случаях с использованием живых клеток. Такие исследования помогут улучшить качество очистки сточных вод на предприятиях и снизить загрязнение водоемов. Работа, выполненная студенткой Дулгуун Энхтур из Монголии в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", заслуживает внимания и признания.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Для богатого урожая: рассказываем, что любит сейчас чеснок
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Названа сумма инвестиций в предприятия ДФО к 2030 году
Эллен Берстин в роли матери, застрявшей на диване в комедии Ларссона
Анна Хилькевич готовится стать мамой в третий раз: счастье в семье актрисы
Юрист рассказал секрет, как продать квартиру без налога
Какие судьбы ждут непроданные автомобили в автосалонах
Китайские авто оказались дорогими и хлопотными в обслуживании
Как ухаживать за луковичными растениями
Как приготовить мятно-лимонный пунш
Соль Эпсома: ваш незаменимый союзник для здоровья и расслабления
Погода в Сочи нарушила планы: затоплены дороги, закрыты пляжи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников