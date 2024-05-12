Ухаживаем за луковичными растениями: рассказываем, на что обратить внимание

Как ухаживать за луковичными растениями

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Луковичные цветы впечатляют коротким, но ярким цветением, при этом легко адаптируются к различным погодным условиям.

Фото: Self-photographed by Conrad Nutschan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Создание комфортных условий и правильный уход способствуют обильному цветению. Луковичные цветы предпочитают обилие солнечного света, но могут расти и в небольшой полутени.

Они процветают на плодородной почве с хорошим дренажем. Глубина посадочной ямки должна вмещать три высоты луковицы, а расстояние между посадками зависит от их размера.

Внесение удобрений играет важную роль в уходе за ними. Азотные подкормки при посадке, а комплексные удобрения используются в период бутонизации и цветения, сменяясь фосфорно-калийными после окончания цветения.

