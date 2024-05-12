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Четыре причины, почему китайский автомобиль разорит своего владельца

Китайские авто оказались дорогими и хлопотными в обслуживании

1:59
Авто

Китайские автомобили продолжают покорять российский рынок. Однако портал Njcar. ru предостерегает, что владение таким авто может столкнуться с рядом проблем. Есть минимум четыре причины, по которым эксплуатация и ремонт китайских машин могут вылиться в значительные расходы, а иногда и привести к решению избавиться от транспортного средства.

Китайские авто оказались дорогими и хлопотными в обслуживании
Фото: flickr by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Ограниченная гарантия

Хотя китайские автопроизводители предлагают длительные гарантии (от трех до пяти лет), они часто не распространяются на ключевые компоненты. Например, расходы на топливные форсунки, требующие регулярной чистки и замены каждые 60 тысяч километров, придется покрывать самостоятельно.

Подверженность коррозии

Лакокрасочное покрытие кузова китайских авто, хоть и экономичное, отличается недолговечностью. Даже аккуратные водители не застрахованы от возникновения сколов и царапин, что влечёт дополнительные затраты на антикоррозийную обработку.

Высокая цена запчастей

Третья проблема — это высокая стоимость кузовных деталей и фар, которая значительно превышает цены на аналогичные запчасти для автомобилей марок, таких как Skoda или Volkswagen. Это делает китайские авто менее привлекательными для ремонта после серьезных аварий, ведь во многих случаях их проще сдать на утилизацию.

Дефицит деталей

Нехватка нужных компонентов на складах может значительно увеличить время простоя автомобиля в ремонте, иногда до месяца, особенно если детали необходимо заказывать напрямую из Китая.

Таким образом, несмотря на привлекательность китайских авто из-за их доступности и привлекательных начальных условий, потенциальные владельцы должны быть готовы к возможным дополнительным расходам и задержкам в обслуживании.

Ранее Центробанк сообщил, что в России вдвое снизилось число жалоб на ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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