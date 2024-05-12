Как не платить налог при продаже квартиры: полный гид по срокам и требованиям

Юрист рассказал секрет, как продать квартиру без налога

Продажа квартиры может быть освобождена от налогообложения в размере 13%, если соблюдены определенные условия, сообщила юрист Ирина Нигматуллина.

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В случае, если недвижимость была получена в подарок или по рентному договору, владелец может избежать налога, продав квартиру не ранее, чем через три года. Такой же срок требуется, если это единственное жилье собственника или оно было приватизировано. В других случаях возможность продать квартиру без уплаты налога наступает через пять лет.

Особое правило установлено для семей с двумя и более детьми: с 2022 года они могут освобождаться от налога при продаже имущества. Для этого дети должны быть несовершеннолетними и учиться очно, а купленное жилье должно быть приобретено в том же году, в котором продано старое. Если же речь идет о покупке новостройки, сделка должна быть завершена не позднее мая следующего года с полной оплатой по договору.

Также новая квартира не должна превышать по площади или кадастровой стоимости (до 50 миллионов рублей) ранее проданную. Кроме того, налог не уплачивается, если на момент сделки у владельца или его детей нет в собственности более половины другого более просторного жилья. Нарушение любого из этих условий влечет за собой обязательство уплаты налога.

Напоминается, что владельцы жилья могут частично компенсировать налоговые расходы с помощью имущественного и процентного налогового вычетов, которые предоставляются независимо от источников средств, использованных для покупки. Имущественный вычет позволяет вернуть до 260 тысяч рублей, рассчитанных как 13% от суммы до 2 миллионов рублей. Процентный вычет может компенсировать до 390 тысяч рублей за ипотечные платежи.