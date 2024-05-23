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Стало известно, когда Валиева начнёт выступать в ледовом шоу Татьяны Навки

Валиева станет участницей ледового шоу Татьяны Навки с июля

1:15
Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева, которая является чемпионкой мира среди юниоров и установила мировые рекорды в различных программах, планирует начать выступления в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки с июля.

Валиева станет участницей ледового шоу Татьяны Навки с июля
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Информацию об этом подтвердил источник, близкий к ситуации.

«Камила Валиева планирует начать выступать в шоу с июля», — сообщил источник, которого цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что Валиева примет участие в гастролях шоу Навки "Руслан и Людмила" в Сочи. Для фигуристки это будут первые выступления после объявления о ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В последний раз Камила выступала в подобных шоу 28 января в Санкт-Петербурге, за день до объявления результатов судебного процесса.

Некоторое время обсуждалось, что во время четырехлетней дисквалификации Валиева не сможет принимать участие в официальных соревнованиях, тренироваться и выступать в шоу, финансируемом государственными средствами. Однако в гастролях Навки Камила будет участвовать с официального согласия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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