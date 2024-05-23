Врач рассказал о способах определения обезвоживания у пожилых людей

По словам врача-кардиолога и терапевта Ярослава Ашихмина из клиники DocMed, для определения обезвоживания у пожилых пациентов может применяться щипковый тест, то есть, нужно его ущипнуть, как сообщает Газета. Ru.
Например, необходимо сделать слабый "щипок" на коже тыльной стороны ладони — и отпустить.
"Если кожная складка расправляется дольше трех секунд — дегидратация очень вероятна, и нужно пересмотреть водно-солевой режим", — поделился Ярослав Ашихмин.
Кроме того, Ашихин отметил, что наличие тёмного цвета мочи может указывать на обезвоживание.
Врач подчеркнул необходимость употребления достаточного количества воды в жаркую погоду, так как обезвоживание в таких условиях может стать причиной теплового удара.
В период жары наилучшим вариантом будет употребление 400-500 мл жидкости каждые 30-40 минут, в то время как в обычную погоду рекомендуется пить около двух литров воды в течение дня.
Вместе с тем, врач напомнил, что наиболее предпочтительным вариантом является употребление столовой минеральной воды, поскольку употребление слишком больших количеств воды без минералов может вызвать водную интоксикацию.
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