Врач рассказал о способах определения обезвоживания у пожилых людей

Врач Ашихмин: для выявления обезвоживания нужно ущипнуть человека

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-кардиолога и терапевта Ярослава Ашихмина из клиники DocMed, для определения обезвоживания у пожилых пациентов может применяться щипковый тест, то есть, нужно его ущипнуть, как сообщает Газета. Ru.

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Например, необходимо сделать слабый "щипок" на коже тыльной стороны ладони — и отпустить.

"Если кожная складка расправляется дольше трех секунд — дегидратация очень вероятна, и нужно пересмотреть водно-солевой режим", — поделился Ярослав Ашихмин.

Кроме того, Ашихин отметил, что наличие тёмного цвета мочи может указывать на обезвоживание.

Врач подчеркнул необходимость употребления достаточного количества воды в жаркую погоду, так как обезвоживание в таких условиях может стать причиной теплового удара.

В период жары наилучшим вариантом будет употребление 400-500 мл жидкости каждые 30-40 минут, в то время как в обычную погоду рекомендуется пить около двух литров воды в течение дня.

Вместе с тем, врач напомнил, что наиболее предпочтительным вариантом является употребление столовой минеральной воды, поскольку употребление слишком больших количеств воды без минералов может вызвать водную интоксикацию.