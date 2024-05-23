Вы рискуете лишиться прав: какая тюнинг оптика запрещена по закону

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В ГИБДД рассказали, за какой тюнинг оптики не будет штрафа

2:47
Авто

Многие автолюбители стремятся украсить свои автомобили, чтобы выделяться на дороге. На "Алиэкспрессе" сегодня можно найти все необходимое, чтобы превратить свою машину в нечто особенное. От светодиодных огней до современных гаджетов – выбор огромен! Однако есть одна проблема: не все товары соответствуют нормам нашего законодательства.

В ГИБДД рассказали, за какой тюнинг оптики не будет штрафа
Фото: Wikipedia by Dickelbers is licensed under CC BY-SA 3.0

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru рассказал, какой тюнинг оптики допустим, а какой может привести к штрафам.

Водитель несет ответственность за любые нарушения ПДД и технические недостатки своего авто. Чтобы разобраться в этом, нужно изучить КоАП РФ, ГОСТы, поправки и постановления. Но иногда автомобилистам хочется добавить в свой автомобиль немного оригинальности: мерцающие разноцветные огни, сверкающие светодиодные ленты или яркую подсветку днища.

Некоторые из этих идей вполне легальны и могут сделать машину заметнее на дороге, что повысит безопасность.

Согласно ПДД, спереди автомобиля можно устанавливать лампы только белого, желтого или оранжевого цвета. Сзади допускается также красный свет. Но светящиеся номерные рамки недопустимы! Освещение номера относится к внешним световым приборам, и любое изменение от заводского исполнения карается серьезным наказанием.

Например, красная подсветка переднего номера может привести к лишению прав на срок от шести месяцев до года. За неправильную подсветку заднего номера грозит штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Если производитель не предусмотрел дневные ходовые огни (ДХО), то самостоятельно их устанавливать нельзя. Это же касается светодиодов и ксенона: если такая оптика не предусмотрена заводом, ставить её на авто запрещено.

Что касается мелочей, таких как светящиеся ниппели на колесах или крышечки на болтах, то ни один закон не запрещает использовать эти креативные дополнения.

С подсветкой днища и салона ситуация другая. Все эти светящиеся элементы должны иметь собственное питание. Если владелец не сможет доказать, что они работают независимо от электросистемы автомобиля, то ему грозит штраф. Если светодиодные аксессуары подключены к батарее автомобиля, их использование без разрешения ГИБДД запрещено.

За такие нарушения, согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, водителю грозит штраф в размере 500 рублей и внеочередной техосмотр.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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