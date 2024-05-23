В Минздраве сообщили, что в России наблюдается дефицит примерно 23 тысяч врачей в системе здравоохранения

Татьяна Семёнова: несмотря на позитивные тенденции, наблюдается дефицит врачей

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По заявлению Татьяны Семёновой, заместителя министра здравоохранения Российской Федерации, к концу 2023 года в России сохраняется недостаток около 23 тысяч врачей, несмотря на положительное увеличение числа медицинских специалистов.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

"Дефицит по врачам у нас варьируется около 20-23 тысяч в 2023 году, в 2023 году он был 23 тысячи человек", — сообщила Татьяна Семёнова во время выступления в Совете Федерации.

По словам Татьяны Семёновой, в рамках национального проекта "Здоровье", стартовавшего в 2019 году, федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций квалифицированным персоналом" был успешно реализован совместно с субъектами Российской Федерации. Она сообщила, что к концу 2023 года Россия увеличила обеспеченность врачебными кадрами на 3,6%, то есть, до 41,52 врача на 10 тыс. человек. Также уровень обеспеченности средним медперсоналом вырос на 1% и теперь составляет 88 средних специалистов на 10 тыс. человек.