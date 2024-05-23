Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали охранные породы собак
Автоэксперт Родионов назвал пять обязательных проверок автомобиля перед летом
Учительница пожаловалась в КС на зарплату ниже МРОТ
В США верят, что в Париже извлекли уроки из провала финала УЕФА при организации ОИ-24
NPJ Aging: жирные кислоты влияют на когнитивные способности мозга
Олег Трофим заявил, что россияне стали менее скептичны насчёт отечественного кино
В Гильдии отельеров объяснили, куда исчезли дома отдыха
Секреты контурирования ресниц: как преобразить взгляд мгновенно
В России готовятся к безвизу с Зимбабве
Албания принимает закон об обязательном страховании: что изменится для владельцев жилья и предпринимателей

Албания вводит обязательное страхование жилья от землетрясений

2:06
Страхование

Финансовый надзор Республики Албания близок к завершению разработки закона, который будет устанавливать правила обязательного страхования жилья от землетрясений, сообщают "Новости Албании".

Албания вводит обязательное страхование жилья от землетрясений
Фото: web.archive.org by FEMA News is licensed under public domain

Ожидается, что владельцы недвижимости будут платить небольшие страховые премии, при этом законопроект пока что касается только частных лиц. Однако ведутся обсуждения о возможности расширения списка страхователей на частные компании.

Также вступило в силу постановление правительства Албании, которое обязывает страховать имущество, использующее котлы, газовые баллоны или оборудование под давлением. Оно распространяется на юридических лиц и организации. Страховые тарифы будут зависеть от уровня риска и классификации устройств. Под новые правила подпадают рестораны, отели, строительные и производственные компании, а также государственные учреждения, которым требуется оформление обязательной страховки.

Для оборудования с различной степенью риска установлены разные лимиты страхования. Например, для устройств с низким риском минимальный лимит составляет 10 млн леков за один страховой случай и 20 млн леков в общей сложности, в то время как для высокорисковых систем лимиты увеличиваются до 50 млн леков за случай и 100 млн леков в совокупности.

К высокорисковой категории относятся баллоны объемом от 5 до 150 литров, технические газовые баллоны, топливные баки и промышленные технологические линии. К низкорисковой категории принадлежат паровые и водогрейные котлы с производительностью от 300 до 2000 кг пара в час.

Перед принятием постановления Государственная техническая и промышленная инспекция провела проверки безопасности оборудования под давлением в жилых зданиях.

Ранее сибиряки на личном примере показали, как погасить кредит и ипотеку благодаря страхованию жизни.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
После покупки петунии нужно обязательно сделать это: растения быстро пойдёт в рост
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Последние материалы
NPJ Aging: жирные кислоты влияют на когнитивные способности мозга
Олег Трофим заявил, что россияне стали менее скептичны насчёт отечественного кино
В Гильдии отельеров объяснили, куда исчезли дома отдыха
Секреты контурирования ресниц: как преобразить взгляд мгновенно
В России готовятся к безвизу с Зимбабве
Почему стоит посадить "Антоновки"?
Как приготовить мультизерновой хлеб дома в духовке
NPJ SciLearn: понимание закономерностей мешает активному мышлению
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными
США, Европа и Китай могут стать лидерами в производстве водорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников