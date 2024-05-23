Албания принимает закон об обязательном страховании: что изменится для владельцев жилья и предпринимателей

Албания вводит обязательное страхование жилья от землетрясений

2:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финансовый надзор Республики Албания близок к завершению разработки закона, который будет устанавливать правила обязательного страхования жилья от землетрясений, сообщают "Новости Албании".

Фото: web.archive.org by FEMA News is licensed under public domain

Ожидается, что владельцы недвижимости будут платить небольшие страховые премии, при этом законопроект пока что касается только частных лиц. Однако ведутся обсуждения о возможности расширения списка страхователей на частные компании.

Также вступило в силу постановление правительства Албании, которое обязывает страховать имущество, использующее котлы, газовые баллоны или оборудование под давлением. Оно распространяется на юридических лиц и организации. Страховые тарифы будут зависеть от уровня риска и классификации устройств. Под новые правила подпадают рестораны, отели, строительные и производственные компании, а также государственные учреждения, которым требуется оформление обязательной страховки.

Для оборудования с различной степенью риска установлены разные лимиты страхования. Например, для устройств с низким риском минимальный лимит составляет 10 млн леков за один страховой случай и 20 млн леков в общей сложности, в то время как для высокорисковых систем лимиты увеличиваются до 50 млн леков за случай и 100 млн леков в совокупности.

К высокорисковой категории относятся баллоны объемом от 5 до 150 литров, технические газовые баллоны, топливные баки и промышленные технологические линии. К низкорисковой категории принадлежат паровые и водогрейные котлы с производительностью от 300 до 2000 кг пара в час.

Перед принятием постановления Государственная техническая и промышленная инспекция провела проверки безопасности оборудования под давлением в жилых зданиях.

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