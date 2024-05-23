Албания принимает закон об обязательном страховании: что изменится для владельцев жилья и предпринимателей

Финансовый надзор Республики Албания близок к завершению разработки закона, который будет устанавливать правила обязательного страхования жилья от землетрясений, сообщают "Новости Албании".
Ожидается, что владельцы недвижимости будут платить небольшие страховые премии, при этом законопроект пока что касается только частных лиц. Однако ведутся обсуждения о возможности расширения списка страхователей на частные компании.
Также вступило в силу постановление правительства Албании, которое обязывает страховать имущество, использующее котлы, газовые баллоны или оборудование под давлением. Оно распространяется на юридических лиц и организации. Страховые тарифы будут зависеть от уровня риска и классификации устройств. Под новые правила подпадают рестораны, отели, строительные и производственные компании, а также государственные учреждения, которым требуется оформление обязательной страховки.
Для оборудования с различной степенью риска установлены разные лимиты страхования. Например, для устройств с низким риском минимальный лимит составляет 10 млн леков за один страховой случай и 20 млн леков в общей сложности, в то время как для высокорисковых систем лимиты увеличиваются до 50 млн леков за случай и 100 млн леков в совокупности.
К высокорисковой категории относятся баллоны объемом от 5 до 150 литров, технические газовые баллоны, топливные баки и промышленные технологические линии. К низкорисковой категории принадлежат паровые и водогрейные котлы с производительностью от 300 до 2000 кг пара в час.
Перед принятием постановления Государственная техническая и промышленная инспекция провела проверки безопасности оборудования под давлением в жилых зданиях.
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