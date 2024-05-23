Выпекаем мультизерновой хлеб дома в духовке: всё очень просто, если следовать этому рецепту

Как приготовить мультизерновой хлеб дома в духовке

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Приготовьте более здоровую и питательную альтернативу покупному белому хлебу, вот рецепт мультизернового хлеба, который вы можете попробовать.

Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб is licensed under public domain

Ингредиенты

1,5 стакана зерновой смеси (смешайте равные количества ячменя коричневого риса, кукурузы, проса, овса, ржи и зародышей пшеницы)

2,5 стакана кипятка

1/2 стакана пшеничной муки

3,5 стакана цельнозерновой муки

1/2 столовой ложки соли

1/3 стакана мёда

1/4 стакана несолёного масла

2,5 чайной ложки активных сухих дрожжей

1/2 стакана несолёных семян подсолнечника

1 столовая ложка семян чиа

1/2 стакана овсяных хлопьев

Приготовление

Поместите зерновую смесь в большую миску. Добавьте кипящую воду и дайте постоять около 1 часа, периодически помешивая. В отдельной миске взбейте муку и соль. Добавьте в зерновую смесь мёд, масло и дрожжи и хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 5-10 минут. Добавляйте мучную смесь по 1/2 стакана к смешанным зёрнам и месите, пока тесто не начнёт собираться в комок. Плотно накройте миску полиэтиленовой плёнкой. Дайте тесту постоять около 20 минут. Используя насадку для теста, замешивайте тесто на средне-низкой скорости примерно 3-4 минуты. Добавьте семена и месите до тех пор, пока семена не будут равномерно распределены по тесту. Поместите тесто в большую, слегка смазанную маслом миску и плотно накройте плёнкой. Оставьте тесто подниматься при комнатной температуре, пока оно не увеличится почти вдвое. Это займёт от 45 до 60 минут. Ожидая, пока тесто поднимется, смажьте маслом две формы для хлеба. Переложите тесто на слегка посыпанный мукой стол и разделите пополам. Растяните первый кусок теста в прямоугольник. Скатайте тесто в цилиндр и положите тесто швом вниз в подготовленную форму для хлеба. Повторите процедуру со вторым куском теста. Слегка сбрызните буханки водой. Посыпьте обе буханки овсяными хлопьями. Дайте им подняться при комнатной температуре, пока они не увеличатся почти вдвое. Это займёт ещё 30–40 минут. Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте примерно 40 минут.