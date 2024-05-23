Что чувствует кот, когда вы плачете: не вздумайте его прогонять

Стало известно, как кошка воспринимает слезы хозяина

0:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие считают кошек эмоционально холодными животными, но это заблуждение.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования показывают, что кошки способны чувствовать наше настроение и реагировать на него. Как кошки реагируют, когда человек плачет Если хозяин испытывает стресс, кошка также будет ощущать это напряжение.

Когда кошка чувствует грусть хозяина, она старается успокоить его всеми доступными ей способами.

Не прогоняйте кошку, когда она пытается проявить сочувствие, даже если это вызывает раздражение. Питомец может обидеться и начать вас избегать.