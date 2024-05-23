Что чувствует кот, когда вы плачете: не вздумайте его прогонять

Многие считают кошек эмоционально холодными животными, но это заблуждение.
Исследования показывают, что кошки способны чувствовать наше настроение и реагировать на него. Как кошки реагируют, когда человек плачет Если хозяин испытывает стресс, кошка также будет ощущать это напряжение.
Когда кошка чувствует грусть хозяина, она старается успокоить его всеми доступными ей способами.
Не прогоняйте кошку, когда она пытается проявить сочувствие, даже если это вызывает раздражение. Питомец может обидеться и начать вас избегать.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.