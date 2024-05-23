Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинский дрон атаковал трактор в Брянской области
Кинологи назвали охранные породы собак
Автоэксперт Родионов назвал пять обязательных проверок автомобиля перед летом
Учительница пожаловалась в КС на зарплату ниже МРОТ
В США верят, что в Париже извлекли уроки из провала финала УЕФА при организации ОИ-24
NPJ Aging: жирные кислоты влияют на когнитивные способности мозга
Олег Трофим заявил, что россияне стали менее скептичны насчёт отечественного кино
В Гильдии отельеров объяснили, куда исчезли дома отдыха
Секреты контурирования ресниц: как преобразить взгляд мгновенно
Что чувствует кот, когда вы плачете: не вздумайте его прогонять

Стало известно, как кошка воспринимает слезы хозяина

0:36
Зоосфера » Кошки

Многие считают кошек эмоционально холодными животными, но это заблуждение.

Стало известно, как кошка воспринимает слезы хозяина
Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования показывают, что кошки способны чувствовать наше настроение и реагировать на него. Как кошки реагируют, когда человек плачет Если хозяин испытывает стресс, кошка также будет ощущать это напряжение.

Когда кошка чувствует грусть хозяина, она старается успокоить его всеми доступными ей способами.

Не прогоняйте кошку, когда она пытается проявить сочувствие, даже если это вызывает раздражение. Питомец может обидеться и начать вас избегать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
После покупки петунии нужно обязательно сделать это: растения быстро пойдёт в рост
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Последние материалы
NPJ Aging: жирные кислоты влияют на когнитивные способности мозга
Олег Трофим заявил, что россияне стали менее скептичны насчёт отечественного кино
В Гильдии отельеров объяснили, куда исчезли дома отдыха
Секреты контурирования ресниц: как преобразить взгляд мгновенно
В России готовятся к безвизу с Зимбабве
Почему стоит посадить "Антоновки"?
Как приготовить мультизерновой хлеб дома в духовке
NPJ SciLearn: понимание закономерностей мешает активному мышлению
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными
США, Европа и Китай могут стать лидерами в производстве водорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников