Ученые нашли конфликт двух важных когнитивных функций в мозге

NPJ SciLearn: понимание закономерностей мешает активному мышлению

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Французские нейробиологи из Лионского исследовательского центра нейронаук установили, что в человеческом мозге могут конкурировать два важных мыслительных процесса. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале NPJ Science of Learning (NPJ SciLearn).

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Учёные выявили отрицательную корреляцию между статистическим обучением и исполнительными функциями. Иными словами, люди, которые хорошо распознают закономерности и последовательности, обычно испытывают трудности при выполнении задач, требующих активного мышления и принятия решений.

Статистическое обучение представляет собой важный когнитивный навык, который позволяет людям бессознательно выявлять закономерности и шаблоны в окружающей среде. Этот навык важен в различных областях, от овладения языком до социальных взаимодействий.

В то же время, исполнительные функции — это когнитивные процессы высокого уровня, необходимые для планирования, принятия решений, исправления ошибок и адаптации к новым и сложным ситуациям. Эти функции в первую очередь управляются префронтальной корой головного мозга.

Для того чтобы выявить конкуренцию между этими системами, команда провела два эксперимента. В первом участники следили за появляющимися на экране стрелками и нажимали соответствующие кнопки, что оценивало их способность распознавать последовательности.

Во втором эксперименте добровольцы должны были в произвольном темпе нажимать на кнопки, соответствующие выражениям морды собаки на экране, что проверяло их исполнительные функции.

Оба эксперимента показали устойчивую отрицательную корреляцию между статистическим обучением и большинством показателей исполнительного функционирования. Это указывает на то, что людям, преуспевающим в задачах, требующих высокого уровня исполнительного контроля, таких как сложное решение проблем и принятие решений, сложнее участвовать или получать пользу от неявных процессов обучения, основанных на подсознательном обнаружении закономерностей.

Учёные отмечают, что результаты их исследования бросают вызов традиционному взгляду на когнитивные способности как на изолированные навыки. Вместо этого они подчеркивают интерактивную и конкурентную природу различных мыслительных систем мозга.