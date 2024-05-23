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Стоматолог раскрыла первые признаки рака полости рта

Врач Мелехова: один из признаков - незаживающие раны во рту

1:08
Здоровье

Рак полости рта не является одним из часто встречающихся видов онкологических заболеваний, но его коварство заключается в том, что он часто обнаруживается уже на поздних стадиях, так как симптомы могут быть ошибочно ассоциированы с другими болезнями полости рта.

Врач Мелехова: один из признаков - незаживающие раны во рту
Фото: Wikipedia by Conor Lawless is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению стоматолога Вероники Мелеховой, важно, чтобы пациенты были осведомлены о первых признаках этого заболевания.

Стоматолог в беседе с "Аргументами и фактами", отметила, что одним из признаков являются не заживающие раны во рту, также следует обратить внимание на появившиеся шарики и бугорки под слизистой оболочкой, возникновение трудностей и дискомфорта при глотании или жевании, а также на неожиданное появление зубной боли.

Развитию рака в полости рта могут способствовать различные факторы, такие как курение, работа во вредных условиях, возраст и наследственность. Также важно помнить, что хроническая травма или неправильно установленные зубные протезы могут играть роль в возникновении этого заболевания.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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