Инвестиции на 10,5 трлн рублей: Дальний Восток к 2030 году может преобразиться с открытием 1700 новых предприятий

Названа сумма инвестиций в предприятия ДФО к 2030 году

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

К 2030 году планируется значительное увеличение инвестиций в экономику Дальнего Востока, достигнув 10,5 трлн рублей. Эту информацию представил кандидат на должность вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе заседания комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба Правительства Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Планы включают открытие свыше 1 700 новых предприятий, что обеспечит создание 230 тыс. новых рабочих мест.

В рамках своего выступления Трутнев подчеркнул, что уже на сегодняшний день в ДФО реализовано более 800 проектов с государственной поддержкой, в результате чего было вложено 4 трлн рублей инвестиций и создано 139 тыс. рабочих мест. Общее количество проектов с господдержкой в регионе достигает 2 875, сообщает ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме оставить Юрия Трутнева в должности его заместителя, что подчеркивает доверие к его управленческим качествам и результативности предыдущей работы на этом посту. Трутнев выразил уверенность в достижении поставленных целей, основываясь на опыте и текущих достижениях в развитии Дальнего Востока.