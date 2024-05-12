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Инвестиции на 10,5 трлн рублей: Дальний Восток к 2030 году может преобразиться с открытием 1700 новых предприятий

Названа сумма инвестиций в предприятия ДФО к 2030 году

1:22
Экономика

К 2030 году планируется значительное увеличение инвестиций в экономику Дальнего Востока, достигнув 10,5 трлн рублей. Эту информацию представил кандидат на должность вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе заседания комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Названа сумма инвестиций в предприятия ДФО к 2030 году
Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба Правительства Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Планы включают открытие свыше 1 700 новых предприятий, что обеспечит создание 230 тыс. новых рабочих мест.

В рамках своего выступления Трутнев подчеркнул, что уже на сегодняшний день в ДФО реализовано более 800 проектов с государственной поддержкой, в результате чего было вложено 4 трлн рублей инвестиций и создано 139 тыс. рабочих мест. Общее количество проектов с господдержкой в регионе достигает 2 875, сообщает ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме оставить Юрия Трутнева в должности его заместителя, что подчеркивает доверие к его управленческим качествам и результативности предыдущей работы на этом посту. Трутнев выразил уверенность в достижении поставленных целей, основываясь на опыте и текущих достижениях в развитии Дальнего Востока.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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