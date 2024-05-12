Непогода в Сочи на майские праздники: затоплены дороги и закрыты пляжи из-за ливней

В последний день майских праздников погода значительно осложнила отдых в Сочи и его окрестностях. В ночь перед воскресеньем область пережила сильный дождь, сопровождаемый увеличением скорости ветра до 16-17 м/с. Это привело к резкому повышению уровня воды в местных реках, что, по прогнозам, может достигнуть опасных уровней. Вследствие этого некоторые дороги, включая участок федеральной трассы А-147 между Сочи и Адлером, оказались затоплены.
Мэр курорта Алексей Копайгородский распорядился перевести городские службы в режим повышенной готовности. В Сочи и на федеральной территории "Сириус" уже было объявлено штормовое предупреждение, которое останется в силе минимум до понедельника, 13 мая. Власти закрыли доступ к пляжам и настоятельно рекомендуют жителям и гостям курорта избегать отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими потенциально опасными конструкциями, а также соблюдать все меры предосторожности, как указано в сообщении администрации.
По информации tourdom. ru, несмотря на непогоду, аэропорт функционирует в штатном режиме, серьезных задержек рейсов не наблюдается.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.