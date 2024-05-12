Непогода в Сочи на майские праздники: затоплены дороги и закрыты пляжи из-за ливней

Погода в Сочи нарушила планы: затоплены дороги, закрыты пляжи

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

В последний день майских праздников погода значительно осложнила отдых в Сочи и его окрестностях. В ночь перед воскресеньем область пережила сильный дождь, сопровождаемый увеличением скорости ветра до 16-17 м/с. Это привело к резкому повышению уровня воды в местных реках, что, по прогнозам, может достигнуть опасных уровней. Вследствие этого некоторые дороги, включая участок федеральной трассы А-147 между Сочи и Адлером, оказались затоплены.

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Мэр курорта Алексей Копайгородский распорядился перевести городские службы в режим повышенной готовности. В Сочи и на федеральной территории "Сириус" уже было объявлено штормовое предупреждение, которое останется в силе минимум до понедельника, 13 мая. Власти закрыли доступ к пляжам и настоятельно рекомендуют жителям и гостям курорта избегать отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими потенциально опасными конструкциями, а также соблюдать все меры предосторожности, как указано в сообщении администрации.

По информации tourdom. ru, несмотря на непогоду, аэропорт функционирует в штатном режиме, серьезных задержек рейсов не наблюдается.