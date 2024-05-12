Магнийсульфат: его преимущества и правильное применение

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Соль Эпсома: ваш незаменимый союзник для здоровья и расслабления

1:52
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Погрузившись в теплую ванну, обогащенную солью Эпсома, вы не только насладитесь расслаблением после напряженного рабочего дня или интенсивной тренировки, но и улучшите свое здоровье по нескольким аспектам. Ведь уже с XVII века этот продукт использовался в качестве лекарства от различных недугов, таких как боли в животе, мышечные растяжения и проблемы с пищеварением. Соль Эпсома, или магнийсульфат, получают путем растворения оксида магния в серной кислоте или добывают из природных минералов. Ее применение принесет множество пользы вашему здоровью.

Соль Эпсома: ваш незаменимый союзник для здоровья и расслабления
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

Во-первых, соль Эпсома способствует заживлению мелких порезов и синяков, благодаря своим противовоспалительным и регенерирующим свойствам. Исследования показывают, что ее использование улучшает барьерную функцию кожи и смягчает ее шероховатость.

Кроме того, соли Эпсома могут облегчить симптомы псориаза, помогая удалить чешуйки кожи и смягчить ее. Однако следует быть осторожными и не пребывать в ванне с солью Эпсома дольше 15 минут, чтобы избежать усиления воспаления.

Помимо этого, употребление магния, содержащегося в соли Эпсома, может помочь контролировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета. Магний играет важную роль во множестве процессов в организме, таких как поддержка иммунитета, нервной и мышечной функции, укрепление костей и регулирование сердечного ритма.

Кроме того, соль Эпсома действует как естественный анальгетик, снижая чувствительность к боли на уровне тканей и клеток. Поэтому солевые ванны особенно популярны у спортсменов для быстрого успокоения утомленных после тренировок мышц.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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