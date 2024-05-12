Освежающий мятно-лимонный пунш: удивите своих друзей оригинальным и вкусным напитком

Как приготовить мятно-лимонный пунш

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Мятно-лимонный пунш — идеальный летний напиток, который можно легко приготовить дома за считанные минуты.

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Этот напиток, приготовленный из простых и легко доступных ингредиентов, лучше всего подавать к шашлыку или на вечеринке с друзьями.

Ингредиенты

100 г мяты

Соль по необходимости

1 столовая ложка воды

70 г сахара

Кубики льда по мере необходимости

Мок 1/2 лимона

Приготовление

Добавьте мяту, соль, сахар и воду в чашу блендера для измельчения, должна получиться паста. Процедите смесь через мелкое сито в стакан, добавьте лимонный сок и кубики льда.