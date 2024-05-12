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Освежающий мятно-лимонный пунш: удивите своих друзей оригинальным и вкусным напитком

Как приготовить мятно-лимонный пунш

0:44
Еда

Мятно-лимонный пунш — идеальный летний напиток, который можно легко приготовить дома за считанные минуты.

Как приготовить мятно-лимонный пунш
Фото: pxhere.com by rawpixel.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот напиток, приготовленный из простых и легко доступных ингредиентов, лучше всего подавать к шашлыку или на вечеринке с друзьями. 

Ингредиенты

  • 100 г мяты
  • Соль по необходимости
  • 1 столовая ложка воды
  • 70 г сахара
  • Кубики льда по мере необходимости
  • Мок 1/2 лимона

Приготовление

Добавьте мяту, соль, сахар и воду в чашу блендера для измельчения, должна получиться паста. Процедите смесь через мелкое сито в стакан, добавьте лимонный сок и кубики льда. 

Вкуснейший и освежающий домашний лимонад с мятой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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