Мятно-лимонный пунш — идеальный летний напиток, который можно легко приготовить дома за считанные минуты.
Этот напиток, приготовленный из простых и легко доступных ингредиентов, лучше всего подавать к шашлыку или на вечеринке с друзьями.
Добавьте мяту, соль, сахар и воду в чашу блендера для измельчения, должна получиться паста. Процедите смесь через мелкое сито в стакан, добавьте лимонный сок и кубики льда.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.