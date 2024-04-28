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Экспортные пошлины на уголь отменены на 4 месяца: Правительство РФ поддержало промышленность

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на 4 месяца

1:21
Экономика

Правительство России объявило о временной отмене экспортных пошлин на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение было опубликовано в официальном Telegram-канале кабинета министров и направлено на поддержку угольной промышленности в стране.

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на 4 месяца
Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator is licensed under CC BY-SA 3.0

До этого изменения, начиная с 1 марта, были введены гибкие экспортные пошлины на каменный уголь, размер которых изменялся в зависимости от курса рубля и составлял от 4 до 7%. В случае курса рубля менее 80 рублей за доллар пошлина была установлена на уровне нуля, сообщает "Газета.Ru".

Это решение подчеркивает стратегическую важность угля для мировой энергетики. Уголь остается значимым источником энергии, обеспечивая около трети всей генерации электроэнергии в мире. Несмотря на многочисленные программы по сокращению выбросов углекислого газа и переход к более чистым источникам энергии, уголь продолжает играть ключевую роль в энергетическом балансе многих стран, как отмечает Bloomberg в своих отчетах.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков назвал последствия возможного изъятия активов РФ для экономики Запада.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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