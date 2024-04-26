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План Байдена: как США готовятся к ответу на Китайскую автомобильную угрозу?

Байден не исключает никаких вариантов в ответ на избыточную мощность Китая

1:23
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Секретарь по казначейству США Джанет Йеллен заявила в интервью Reuters в четверг, что администрация Байдена не исключает никаких вариантов в ответ на избыточную промышленную мощность Китая, которая является одной из основных проблем для США и их союзников.

Байден не исключает никаких вариантов в ответ на избыточную мощность Китая
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она отметила, что экспорт Китая на пути к полной занятости не приемлем для остального мира. Во время своей поездки в Китай в начале этого месяца Йеллен сообщила, что смогла успешно высказать американские опасения перед китайскими чиновниками относительно завала глобальных рынков электромобилями, солнечными панелями и другими товарами чистой энергии, угрожая рабочим местам в США.

Тем не менее, она отметила, что проблему нужно решать немедленно. Байденская администрация завершает обзор тарифов на китайские импортные товары "Раздел 301", введенных бывшим президентом Дональдом Трампом в 2018 году, что, по словам американских чиновников, может привести к повышению тарифов на некоторые товары.

Председатель торговой комиссии Кэтрин Тай также заявила американским сенаторам, что необходимо предпринять "ранние и решительные меры" для защиты начинающегося американского сектора электромобилей от китайских импортов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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