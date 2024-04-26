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Требует инвестиций в 18 млрд рублей: крупнейший в РФ животноводческий комплекс построят в Кузбассе

В Кузбассе возведут крупнейший в РФ животноводческий комплекс за 18 млрд рублей

1:58
Экономика

В ближайшие два года в Кемеровском районе Кузбасса начнется строительство одного из крупнейших в России животноводческих комплексов. Этот проект, рассчитанный на содержание 18 тысяч голов крупного рогатого скота, включая 8,2 тысячи коров и 9,8 тысячи молодняка, требует инвестиций в размере 18 миллиардов рублей.

В Кузбассе возведут крупнейший в РФ животноводческий комплекс за 18 млрд рублей
Фото: Openverse by mindfrieze is licensed under CC BY-SA 2.0

Комплекс будет состоять из трех основных частей: площадки для содержания основного поголовья, площадки для выращивания молодняка и кормового центра. Ожидается, что суточный надой молока составит 240 тонн, что приведет к годовому производству около 82 тысяч тонн молока. Это значительно увеличит общее производство молока в регионе, которое в настоящее время составляет около 140 тысяч тонн в год, сообщает ТАСС.

Генеральный директор компании "Ваганово" Роман Майер подчеркнул удобство расположения комплекса для вывоза сырого молока и наличие достаточной земельной площади для обеспечения кормовой базы. Ожидается, что на строительство комплекса уйдет от 2 до 2,5 лет. Предприятие планирует привлечь рабочую силу из ближайших населенных пунктов, и при необходимости организовать транспорт работников из Кемерова.

Комплекс будет включать более 100 гектаров застроенной территории, а также 20 тысяч гектаров земли будут использованы для кормовой базы. В планах работа 400-500 человек под управлением генподрядчика компании "СДС-Строй".

В рамках стратегии развития Кемеровской области до 2035 года предусмотрено строительство семи подобных современных животноводческих комплексов. Эти меры направлены на достижение цели увеличения уровня самообеспеченности региона молочной продукцией до 80%.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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