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Автор Редакция рубрики "Мир"

Политолог: как украинцы вмешивались в американские выборы

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Почему Владимир Зеленский и Майк Помпео назвали отношения США и Украины самыми лучшими за весь период истории? Кто стоит за Зеленским? Как Коломойский за счет Украины выторговывает себе бонусы в США? Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог Ростислав Ищенко.


Как и когда Украина вернется в Россию?

— Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с госсекретарем США Майком Помпео. Там было сказано, что сейчас впервые за всю историческую перспективу отношения Украины и США наиболее благостные. Естественно, в этой связи есть много всяких интересных для Америки и менее интересных для Украины экономических договоренностей. Ростислав, как вы это оцениваете?

— Каждый раз, когда встречаются украинские руководители с кем-нибудь из американцев: с президентом, вице-президентом, госсекретарем, помощником президента по национальной безопасности, да мало ли с кем можно еще встретиться, — они каждый раз отмечают, что именно в этот момент отношения с Соединенными Штатами наиболее благостные. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из украинских руководителей сказал бы, что отношения с Соединенными Штатами у них испортились.

Даже когда американцы откровенно травили Кучму, и то он говорил, что у него отношения с Соединенными Штатами в принципе хорошие. Когда они сбивали Януковича, он тоже все равно пытался выстраивать хорошие отношения с Соединенными Штатами. То есть никто ни разу не заявил, что Украина не может поддержать с Вашингтоном нормальные отношения. Поэтому и Зеленский сказал, что у них хорошие, очень хорошие отношения.

— Это и Помпео сказал.

— И Помпео сказал, что у них хорошие отношения. А что они, собственно, должны были сказать, что "мы встретились и пришли к выводу, что за последние пару месяцев отношения резко ухудшились"? — Нет, они никогда не скажут.

— А как вы оцениваете — реально отношения ухудшились, улучшились, остались на прежнем уровне? Вообще политика предыдущего президента в этом направлении никак не изменилась?

— Я бы сказал, что отношения немножко изменились в силу того, что в Соединенных Штатах приближаются выборы и там две противостоящие группировки имеют диаметрально противоположные интересы на Украине. Трамп хочет получить юридически заверенный компромат на Байдена, а Байден хочет, чтобы Трамп ничего не получил. Поэтому республиканцы приходят с одними предложениями, демократы — с другими предложениями.

Хозяин украинского президента Игорь Валерьевич Коломойский торгуется и с теми, и с теми. Но это окружение президента, как, в общем-то, и весь украинский актуальный политический класс, сформировано в основном из воспитанников демократов — просто потому, что они по традиции занимались Украиной, в основном это была демократическая вотчина.

Соответственно, как у них сложатся отношения с Трампом, сказать сложно. Потому что они уже имели опыт Порошенко, который активно вмешивался в американские выборы на стороне Клинтон и после этого пострадал от Трампа. Они не знают, кто победит на следующих выборах — Трамп или Байден. Потому что сейчас у них примерно равные шансы, исходя из последних опросов, которые были в Соединенных Штатах.

У Байдена небольшой перевес в поддержке, но у Трампа более дисциплинированный электорат. Поэтому получается так на так. Они откровенно боятся сделать ставку не на ту лошадку. Поэтому ведут долгие упорные переговоры для того, чтобы получить все и сразу независимо от того, какая власть в Соединенных Штатах окажется через полтора года с небольшим.

— Но как вообще Порошенко мог повлиять на американский электорат?

— Очень просто. Украинские государственные структуры, в том числе украинское посольство, предоставили оппонентам Трампа компромат на Пола Манафорта, который был руководителем его избирательного штаба. И тот вынужден был уйти. Во-первых, когда у вас уходит руководитель штаба, это уже неприятно, потому что надо быстро на ходу искать другого.

Во-вторых, понятно, что это отражается и на вас. Потому что, если вы работаете с человеком, который был обвинен в коррупции, в поддержке преступного режима Януковича, в сокрытии налогов (что для американцев, наверное, преступление хуже убийства) и т. д., то в определенной степени вы вроде бы несете за него ответственность. Вы же его наняли на работу, он же был вашим главным политтехнологом.

В общем-то, Украина достаточно активно на всех уровнях высказывала симпатии к Клинтон. Их государственные структуры активно работали, предоставляли американским демократам доступ к необходимым документам, к нужной информации, легализовывала необходимую информацию, выбрасывала ее в информационное пространство, откуда ее потом брали демократы и распространяли в Соединенных Штатах.

Они сами не могли просто так сказать, что Трамп — мерзавец. Вернее, могли, конечно, но это на электорат просто так, без доказательств, не действует, потому что те тоже говорили, что Клинтон — мерзавка и вообще у нее с головой не все в порядке. И они говорили: "Посмотрите, у нас есть данные украинской Генпрокуратуры. Она обвиняет Манафорта. Вот видите, есть записи в этой самой, как они говорили, в амбарной книге Януковича, что он получал миллионы долларов, которые укрывал от налогов. А Трамп с ним работает, Трамп его покрывает…"

На фото превью: Майк Помпео призывает РФ наладить отношения с Зеленским

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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