Эксперт: экономика Украины - на последнем критическом рубеже

Украинская экономика находится на последнем критическом рубеже. Она уже не в состоянии функционировать и никому не нужна. Население нищает и скоро не сможет покупать даже самое необходимое. Поэтому неизбежно исчезновение Украины даже как квазигосударственности. Она уже превращается в подобие Сомали и Афганистана.



Как и когда Украина вернется в Россию?

Поэтому Украина, по крайней мере, большая ее часть, рано или поздно обязательно вернется к России. Обо всем этом и многом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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— Ростислав, вы сказали, что украинская экономика уже не может обеспечивать людей. Население за пять лет сократилось, по оптимистическим прогнозам, на треть, а по пессимистическим — вдвое. Что происходит с экономикой на Украине? Есть ли какая-то надежда?

— Еще в 2010–2012 годах украинские олигархи жаловались, что они на свои заводы не могут найти токарей, фрезеровщиков и т. д. И даже были склонны инвестировать деньги в создание профтехучилищ для обучения кадров. Понятно, что теперь никаких училищ, никаких кадров, ничего не будет. А это касается уже не только токарей и фрезеровщиков, а огромного набора специальностей. Специалисты выезжают в первую очередь, а потом перевозят и свои семьи.

Недавно Китай хотел инвестировать в "Мотор Сич". Но приехал Болтон и сказал "нельзя". Скорее всего, Украина не даст Китаю инвестировать. При этом нужные Китаю документы Китай приобретет. Ему украинские чиновники продадут их просто под столом. Тех же самых нужных Китаю специалистов Китай купит. Завод уже в Китае построен, он должен работать и производить авиационные моторы. И он будет работать и производить.

На Украине, соответственно, поскольку инвестиции туда не пойдут, завод "Мотор Сич" закроется. Я не знаю, сколько там осталось рабочих — 10, 20, 30 тысяч… Во всяком случае, речь идет не о сотне, а о тысячах людей, которые лишаются работы в одном только Запорожье. А у этого завода есть предприятия-смежники, которые ему поставляют массу продукции.

В результате мы точно выходим на десятки, а то и сотню тысяч людей, причем квалифицированных специалистов, которые на Украине потеряют работу. Они не пойдут выращивать лук и картошку на каких-нибудь огородах. Они тоже постараются куда-то уехать, где их компетенции нужны. В Россию, в Китай — куда угодно. Соответственно, Украина лишится этих специалистов и аналогичных уже не вырастит.

То же самое происходит сейчас, допустим, с Конструкторским бюро в Харькове и с Заводом имени Малышева, который выпускал танки. Они уже перешли, соответственно, на трех- и четырехдневную рабочую неделю. Персонал сокращается, заказов нет. Они закроются. Квалифицированные специалисты уедут. Больше таких на Украине не будет. Их не смогут вырастить.

То же самое произойдет с украинским ракетостроением. Сейчас они что-то там как-то еще пытаются делать. Но в конечном итоге квалифицированные специалисты либо уедут, либо вымрут. Значит, больше этого не будет. Новых Украина не произведет. И так по любой отрасли. Украина сейчас находится на этом последнем критическом рубеже, который уже назад отыграть нельзя.

Эти все предприятия интересны в окружающем мире уже не как заводы, которые будут что-то производить, а как источник технологий, документаций, специалистов, которых можно перекупить и куда-то перевести, потому что не будет Россия сейчас покупать авиадвигатели на "Мотор Сич", она уже создала дублирующее предприятие.

Китай создает для себя, и он тоже не будет покупать там, потому что прекрасно знает, что завтра американцы свистнут и ему ничего не продадут. Соединенные Штаты, тем более, не будут покупать. Они свои производят. Европа не будет покупать, она свои производит. Куда еще можно продавать? В страны Азии и Африки, которые еще где-то летают на старых советских вертолетах и самолетах — ну да, где-то там можно один-два двигателя заменить.

Но это уже не производство. Это не масштабы для такого предприятия. И так по всем отраслям. Более того, даже сельскохозяйственный экспорт с Украины сокращается. И Украина становится зависимой по целому ряду продуктов от поставок из-за рубежа. В частности, Украина закупает картошку в Египте и в Польше. Украина давно закупает сало в Польше и Белоруссии, мясо там же и т. д. То есть Украина не обеспечивает собственную продовольственную безопасность.

— Украина закупает… Но на какие средства?

— Государство просто занимает на свободном рынке. Там постоянно растут цены на продовольствие и существует зависимость от продовольственного импорта. А те же самые гастарбайтеры, когда перевозят семьи, прекращают переводить деньги на Украину и начинают их тратить там. Этот ручеек начинает усыхать.

И действительно, рано или поздно сложится ситуация, когда основные продукты питания будут стоить столько, что население за них не сможет заплатить. Оно уже начинает жить натуральным хозяйством. Поэтому украинская ситуация может стабилизироваться на уровне где-то 12-15 миллионов населения, потому что столько людей на Украине может жить натуральным хозяйством, кормиться с ферм, огородов и т. д.

Они же сами говорят, что у них осталось 22 миллиона, это же не я придумал. Украинские эксперты так оценивают. Причем они же мотивируют свою позицию. Они говорят: есть расчеты по потреблению хлеба, основных продуктов, горячей воды и всего остального.

— Украина может в перспективе вернуться к России в единое государство. Как вы оцениваете перспективы объединения?

— Исчезновение Украины даже как квазигосударственности, существующей в данный момент, практически неизбежно. Очевидно, что на территории Днепропетровской области, Харьковской, даже Житомирской и других вряд ли может быть Румыния или Польша. Значит, скорее, все-таки Россия. Если государство не может существовать самостоятельно, то эти территории не будут долгое время находиться в каком-то анархическом состоянии, когда там не будет никого.

Но сказать, что значит, там это произойдет прямо завтра или через пять лет, я не могу, потому что мы видим, допустим, ситуацию в Сомали. Но там государства как такового нет, наверное, уже лет двадцать или тридцать. Хотя формально оно вроде бы существует. Мы видим ситуацию в Афганистане. Там государства как такового тоже нет уже, наверное, лет двадцать. А формально оно существует. И так же может развиваться ситуация на Украине.

— Но Украина все-таки в центре Европы, у регионов тесные связи с Россией и другими странами…

— Я тоже так думаю. Хотя здесь мы уже давно имеем дело еще с непредсказуемыми геополитическими раскладами. Но исходя из складывающейся обстановки я думаю, что восстановление российской государственности на Украине, по крайней мере, на большей ее части, со временем неизбежно. Я только не знаю, сколько времени должно пройти. Может быть, мало, а может быть, и много.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев