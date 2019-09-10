Новую власть Украины "набирали по интернету"

Размышления об Украине сегодняшней приводят к грустным выводам. Страна не просто является колонией США. Даже формальная власть почти вся находится под контролем Коломойского, а остатками рулят другие олигархи. Зеленский не может избавиться от хозяина, потому что клоун не может самостоятельно руководить государством. А если бы и смог, то ничего хорошего из этого тоже не вышло бы… Почему?



Как и когда Украина вернется в Россию?

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Читайте начало интервью:

Политолог: как украинцы вмешивались в американские выборы

Политолог: Зеленским руководит Коломойский

— Ростислав, вы рассказали, каким образом вся исполнительная власть на Украине теперь реально находится контролем Коломойского. А что с законодательной властью? Как обстоят дела в Верховной раде?

— Если посмотреть на этих самых депутатов, набранных по объявлению, так они тоже, в общем-то, люди без прошлого, без настоящего и, скорее всего, без будущего. Их собирали на три недели в санатории на Западной Украине, обучали, как они там будут голосовать, разбивали на группы, назначали им старших и т. д., чтобы они правильно реагировали на указания руководящих товарищей.

Значит, понятно, что это люди — абсолютно несамостоятельные. Причем даже если бы они захотели быть самостоятельными, они бы этого не смогли сделать, потому что для того, чтобы работать нормально в парламенте, чтобы нормально работать в правительстве, чтобы нормально работать президентом, надо иметь какое-то прошлое на государственной службе и желательно достаточно существенный опыт.

Надо довольно долго проработать в этом аппарате, чтобы хотя бы понимать, как он действует. Неслучайно обычно президентами становились люди, которые поработали много времени на других высоких должностях. Кучма до этого был премьером. Ющенко был премьером и председателем Национального банка. Янукович был премьером дважды и был губернатором крупного региона. Тимошенко, которая претендовала на президентство, была премьером дважды. Порошенко был министром экономики, министром иностранных дел, секретарем Совета безопасности, прежде чем стать президентом.

И вот появляется Зеленский, который был просто шутником на сцене. Он даже не представляет себе, как работает государственный аппарат. Он никогда с этим не сталкивался. Он по этому поводу только шутил. У него чисто бытовое представление о работе госаппарата. А если ты не понимаешь, как это работает, то ты не можешь этим и руководить.

Если бы это был бы один только президент, то можно было сказать: ну и ладно, народ может избрать президентом кого угодно, у президента есть аппарат, есть правительство, есть парламент, они загонят его в определенные рамки, объяснят ему, как надо работать. Но ведь так же сформирован и аппарат президента — из таких же случайных в основном людей, кроме, опять-таки, тех, кого точечно туда имплантировал Коломойский.

Так же из случайных людей сформировано правительство, и так же из случайных людей сформирована фракция 254, а у этого человека в парламенте — однопартийное большинство. Их же реально набирали по объявлению в интернете. Потому что партия "Слуга народа" была чисто виртуальной. Не было никаких людей и самой партии до самого последнего времени.

Когда живые люди понадобились, чтобы составить списки народных избранников, они объявили конкурс: хотите в депутаты — подавайте заявки, а мы вас отберем. И отобрали по заявкам в интернете. Как они отбирали правительство, я не знаю, но, похоже, примерно так же. Потому что практически большая часть членов этого правительства — выходцы из того же депутатского корпуса, они оттуда были назначены.

Там осталась министр финансов от предыдущего правительства Наталья Яресько, поскольку надо продолжать дело, которое она организовала Украине, — такую реструктуризацию долгов, что теперь страна никогда из этих долгов не выберется. И остался Аваков, который контролировал МВД и, по сути дела, обеспечил Зеленскому избрание, потому что если бы не он, то Порошенко не дал бы ему избраться.

Но у Авакова они уже пытаются отжать Национальную гвардию, чтобы уменьшить его влияние, увеличить силовой ресурс президента (читай, Коломойского). Для того, чтобы создать единый центр власти. Даже если бы Зеленский захотел противостоять Коломойскому, который нанял его поработать президентом, он бы не смог. Чтобы реализовать свои желания, надо уметь это сделать.

Если человек не умеет кататься на коньках, он может хотеть сколько угодно — кататься он не будет. Если ты не умеешь водить самолет, то ты его водить и не будешь. Вот точно так же и здесь. Этому надо еще долго учиться. А они не умеют управлять государством, им кто-то должен подсказывать. В лучшем случае Зеленский может со временем теоретически избавиться от Коломойского. Но тогда туда придет кто-то другой.

Получается, что сейчас оппоненты нынешней власти работают не против Зеленского, они работают против Коломойского, чтобы его выбить и на его место завести кого-то другого: Пинчука, Ахметова, кого-нибудь еще. Чтобы он сидел и точно так же бы руководил президентом, правительством и т. д. через своих людей. А сам Зеленский — просто фигура, но не в политике, а на шахматной доске.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев