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Автор Редакция рубрики "Мир"

Политолог: Зеленским руководит Коломойский

Мир » Бывший СССР » Украина print

Кто стоит за Зеленским? Как Коломойский заработал миллиард гривен за 100 дней нового президента? Зачем Зеленский набрал в правительство людей, которые работали против него во время избирательной кампании и до нее? Почему новый премьер Украины ездит по кабинету министров на самокате?


Как и когда Украина вернется в Россию?

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Читайте начало интервью:

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— Ростислав, визит Майка Помпео на Украину напомнил об интересах разных американских официальных лиц и политических группировок. В частности, Байден пользовался ситуацией в личных корыстных целях…

— Да. Во времена порошенковской власти сын Байдена работал в одной из крупнейших украинских компаний. Он там занимал одну из руководящих должностей. Против компании было начато расследование украинской Генпрокуратурой в связи с финансовой нечистоплотностью. И Байден сам приезжал на Украину, добивался снятия генпрокурора и добился этого, а потом еще и хвастался этим. Таким образом уголовное дело затихло. А сейчас эти документы просто поднимают. Трамп хочет получить их на руки для того, чтобы показать, что Байден — наглый коррупционер и ворюга.

— К тому же сейчас опять уже новый генпрокурор на Украине.

— Да. Хотя и старый, в общем-то, эти документы предлагал. То есть Луценко тоже быстро переориентировался и говорил, что "вы меня оставьте, а я документы-то вам подготовлю". Но решили, что новый подготовит лучше.

— Ростислав, вы сказали, что Коломойский — хозяин Зеленского. На самом деле об этом было очень много разговоров. Но в то же время, когда человек — действующий президент, наверное, сложно быть у него хозяином. Как вы считаете?

— Как сказать... Это зависит от человека в первую очередь. Если просто посмотреть на результаты первых трех месяцев президентства Зеленского для Коломойского, то последний у украинского государства отыграл где-то под миллиард гривен уже по разным судебным решениям. У него уже есть судебные решения по 600 миллионов, под 600 миллионов, где-то 200 миллионов по другим направлениям и еще по мелочи.

— А по поводу "ПриватБанка" что-то не получается?…

— Нет, по поводу "ПриватБанка" он хочет получить еще два миллиарда. Причем, насколько я понимаю, не гривен, а долларов. Пока что его желание получить компенсацию за то, что у него его, так сказать, национализировали. Так он хочет еще и Порошенко раздеть. У Коломойского планов громадье. Я так понимаю, что он только начал работать.

Три месяца и миллиард гривен — это уже чистая прибыль Коломойского. Потом он снова вошел в тот же самый энергетический бизнес, который вел раньше Порошенко с Ахметовым. Причем Коломойский уже начинает активно вытеснять оттуда Ахметова. Естественно, он это все делает, опираясь на государственную власть.

Попутно он торгуется с американцами по поводу того, чтобы с него, в частности, сняли обвинение, перестали его гонять по миру. А он за это, пожалуйста, предоставит соответствующие нужные им документы. Зеленский их привезет и передаст Трампу, когда у него будет назначена встреча в Соединенных Штатах. 

Если мы посмотрим на правительство, которое назначил Зеленский, то, в общем-то, это люди, которых можно охарактеризовать как никто и звать их никак. У Порошенко везде были расставлены его люди. Не важно, откуда они родом. Даже не важна их квалификация. Не могу сказать, что это было квалифицированное правительство, до этого были и получше.

Вообще, квалификация каждого нового правительства Украины падает. Но, по крайней мере, до этого там были люди Порошенко. А у Зеленского расставлены люди, которые еще три-четыре месяца назад агитировали против Зеленского за Порошенко. Даже его премьер-министр выступал за Порошенко и против Зеленского во время избирательной кампании. Никак нельзя сказать, что они из одной команды. И потом 35-летний фрик, который катается по камбину на самокате…

— Это кто?

— Это как раз премьер-министр новоназначенный. Он явно не обладает какими-то выдающимися талантами, чтобы закрыть глаза на его прошлую нелояльность, сказать, что он такой эксклюзивный экземпляр, что мы без него никак не выберемся из кризиса. Вся остальная команда подобрана примерно так же: в основном это люди без биографии и без специальностей.

— И опыта?

— Даже не только опыта, но и без специальности, кроме специальности "грантоедство". В основном они все сидели на американских грантах. То есть, по сути дела, назначено правительство, которое ничего не решает, ничего не может решить, потому что оно даже не понимает, как работают механизмы управления государством.

Значит, этому правительству будут подсказывать, как управлять государством. И в это правительство назначен министром кабинета министров сын Дубилета, который партнер Коломойского по "ПриватБанку". Вот он и будет этому правительству подсказывать. Потому что министр кабинета министров отвечает за подготовку всех документов, готовит все заседания кабмина. И от него зависит, что будет лежать у них на столе и какое постановление они будут принимать.

Точно то же самое происходит в администрации (сейчас она уже называется "офис") президента, где назначен главой Андрей Богдан, который работал в своре адвокатов Коломойского. Он передает президенту соответствующие указания. Более того, Богдан готовит документы. Его аппарат готовит все документы, которые попадают на стол президенту. И от того, что они положат на стол и с какими рекомендациями, фактически зависят решения президента. И Богдан всюду президента сопровождает. Он, по сути дела, не дает ему шагу ступить без себя.

Таким образом реально вся исполнительная власть — и президентская, и правительственная — находится контролем Коломойского.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы украина точка зрения инна новикова власти украины ростислав ищенко игорь коломойский экспертное мнение владимир зеленский
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