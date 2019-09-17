Зачем Трамп переругался со всем миром?

Как удается Трампу возвратить производство на американскую землю и восстановить промышленную мощь страны? Зачем он переругался со всем миром? Удастся ли ему выбить и изолировать кого-то из ключевых игроков из проекта единой Евразии? А если не получится, чем это грозит США? Почему многие европейские политики до сих пор ориентируются на Америку, а украинские — на Европу?



Как и когда Украина вернется в Россию?

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Читайте начало интервью:

Политолог: как украинцы вмешивались в американские выборы

Политолог: Зеленским руководит Коломойский

Новую власть Украины "набирали по интернету"

Эксперт: США ослабели и мечутся

— Ростислав, Трамп декларировал возвращение производства на американскую территорию для того, чтобы восстановить американскую промышленную мощь. Он декларировал перенос усилий в Юго-Восточную Азию, потому что, с его точки зрения, раз не удалось сломать Россию как мост между Китаем и Европой, значит, надо ломать Китай и Европу. Он этим занялся — выдвинул претензии Китаю, но ничего из этого не вышло, и он вынужден был пойти на попятную.

— Да. И после этого он выдвинул претензии по отношению к Европе. Сейчас санкционная война США идет и против Китая, и против Европы. И ведь таким образом он пытается решить ту же самую проблему, которую администрация Обамы решала, пытаясь сломать Россию. То есть он пытается выбить два крайних полюса единой Евразии — Европу и Китай или хотя бы кого-то из них.

Потому что без них единая Евразия не то, чтобы совсем уже невозможна, но, по крайней мере, не является абсолютной альтернативой Соединенных Штатов, не заставляет их замкнуться на американском континенте в качестве региональной державы, позволяет сохранить претензии на глобальность. Но Европа и Китай сопротивляются, и вполне возможно, что их сопротивление увенчается успехом.

— Но зачем он переругался со всем миром?

— Это как встретить динозавра — пятьдесят на пятьдесят. Можно встретить, можно не встретить его на улице. С одной стороны, и у Европы, и у Китая есть прекрасный потенциал, который, кстати, в рамках концепции единой Евразии от Лиссабона до Владивостока они все время пытаются реализовать. И действительно при реализации этого потенциала Соединенные Штаты просто тихо курят в сторонке.

Но мы ведь имеем дело не с потенциалом, а с реальностью. А в реальности китайское производство завязано на американский рынок и быстро переориентироваться на другие рынки не может. Китайцы ставили перед собой задачу создать внутренний спрос и спрос в Юго-Восточной Азии в миллиард покупателей, которые способны платить так же, как платят американцы и европейцы.

Но это задача — перспективная. Они сейчас выходят примерно на 300 миллионов потребителей внутри страны. Ведь не всю продукцию, которую выпускает Китай, могут сейчас китайцы потребить внутри страны, и не вся она может быть востребована в Юго-Восточной Азии. Не может сейчас еще Китай и полностью переориентироваться на европейский рынок, там тоже, в общем-то, не протолкнешься, все занято.

Тем более, что Соединенные Штаты стараются лишить Европу, в том числе, и ее покупательного потенциала. Ведь они, по сути дела, поставили перед собой задачу ограбить Европу, раздробить ее. Но понятно, что трудно опустить Францию или Германию до уровня Украины или Молдавии. Хотя такого и не требуется. Достаточно опустить до уровня Польши — и уже резко упадет покупательный потенциал Европейского союза, соответственно, и ценность его рынка для того же самого Китая.

Европа заинтересована в экономическом сотрудничестве с Китаем и с Россией. Но огромное количество европейских компаний связано миллионами нитей с американцами. Эти связи устанавливались на протяжении фактически полутора столетий. Нельзя их оборвать моментально. Можно медленно, плавно перестроить. США стараются не дать возможности такого медленного перестроения.

Соответственно, Трамп играет опасную авантюрную игру, которая неизвестно чем для него закончится, может быть, большой победой, а может быть, катастрофическим поражением. Но дело в том, что без авантюрной игры, если Трамп будет действовать правильно, Соединенные Штаты однозначно проигрывают.

В случае авантюры, когда твои следующие шаги не просчитываются, а твои оппоненты вынуждены принимать решения за доской, у тебя есть шанс, что они допустят ошибку и ты выиграешь. Поэтому я и говорю, что все это пятьдесят на пятьдесят. У Европы также и теснейшие личные связи политиков с Соединенными Штатами. Причем потомственные.

И огромное количество людей просто не в состоянии психологически переориентироваться на других союзников, на других партнеров. Точно так же, как украинское правительство — в основном люди, которые уже воспитаны в представлении о том, что евроинтеграция является панацей от всех бед. И если с утра до вечера постоянно твердить: "Мы вступаем в Евросоюз", — то потекут молочные реки с кисельными берегами, прибудут инвесторы, МВФ с деньгами, все будет хорошо. Украинцы действительно воспитаны в таком убеждении. Это их внутреннее состояние. Для них это нормально.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев