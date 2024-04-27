Наконец-то стало известно, почему предполагаемый признак жизни находится на мёртвой комете

Учёные озвучили причину нахождения предполагаемого признака жизни на мёртвой комете

Ученые сделали открытие диметилсульфида (ДМС) на комете, что вызывает сомнения в его роли как биосигнатуры, поскольку ранее считалось, что ДМС производится только живыми организмами.

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Открытие важно, так как ДМС рассматривался как потенциальный индикатор жизни на других планетах. В прошлом году астрономы предположили наличие ДМС в атмосфере экзопланеты K2-18b, что вызвало обсуждения возможного наличия жизни там. Однако последующие исследования показали, что астрономы должны быть более осторожными в интерпретации таких данных.

Тим Лихтенберг, планетарный астроном, отмечает, что необходимо изучать все возможные абиотические пути образования химических соединений перед тем, как считать их биосигнатурами. Ханни и ее коллеги использовали данные масс-спектрометра с космического аппарата Rosetta для идентификации ДМС на комете 67P/Чурюмова-Герасименко, что подтвердило их гипотезу о возможном абиотическом происхождении молекулы, сообщает Planet Today.

Теперь перед учеными стоит задача провести дополнительные лабораторные эксперименты для точного понимания механизмов абиотического синтеза ДМС в космических условиях, особенно под влиянием ультрафиолетового света и космических лучей. Это поможет определить, могут ли кометы доставлять ДМС на планеты и как это влияет на атмосферу, что важно для оценки потенциального наличия жизни на других планетах.

В заключение, Ханни подчеркивает необходимость всестороннего подхода при анализе возможных биосигнатур, чтобы не пропустить абиотические процессы, которые могут имитировать признаки жизни.