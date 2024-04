Наконец-то стало известно, почему предполагаемый признак жизни находится на мёртвой комете

Ученые сделали открытие диметилсульфида (ДМС) на комете, что вызывает сомнения в его роли как биосигнатуры, поскольку ранее считалось, что ДМС производится только живыми организмами.

