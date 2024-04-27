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Наконец-то стало известно, почему предполагаемый признак жизни находится на мёртвой комете

Учёные озвучили причину нахождения предполагаемого признака жизни на мёртвой комете

Наука

Ученые сделали открытие диметилсульфида (ДМС) на комете, что вызывает сомнения в его роли как биосигнатуры, поскольку ранее считалось, что ДМС производится только живыми организмами.

Учёные озвучили причину нахождения предполагаемого признака жизни на мёртвой комете
Фото: Wikimedia Commons by Nielander is licensed under CC0

Открытие важно, так как ДМС рассматривался как потенциальный индикатор жизни на других планетах. В прошлом году астрономы предположили наличие ДМС в атмосфере экзопланеты K2-18b, что вызвало обсуждения возможного наличия жизни там. Однако последующие исследования показали, что астрономы должны быть более осторожными в интерпретации таких данных.

Тим Лихтенберг, планетарный астроном, отмечает, что необходимо изучать все возможные абиотические пути образования химических соединений перед тем, как считать их биосигнатурами. Ханни и ее коллеги использовали данные масс-спектрометра с космического аппарата Rosetta для идентификации ДМС на комете 67P/Чурюмова-Герасименко, что подтвердило их гипотезу о возможном абиотическом происхождении молекулы, сообщает Planet Today.

Теперь перед учеными стоит задача провести дополнительные лабораторные эксперименты для точного понимания механизмов абиотического синтеза ДМС в космических условиях, особенно под влиянием ультрафиолетового света и космических лучей. Это поможет определить, могут ли кометы доставлять ДМС на планеты и как это влияет на атмосферу, что важно для оценки потенциального наличия жизни на других планетах.

В заключение, Ханни подчеркивает необходимость всестороннего подхода при анализе возможных биосигнатур, чтобы не пропустить абиотические процессы, которые могут имитировать признаки жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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