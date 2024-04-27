Ритуалы ухода: идеи для полноценного SPA-дня прямо у себя дома

Осуществляем правильное принятие водных процедур

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Хотите уйти от повседневных забот и создать настоящий уголок релакса прямо у себя дома? Один из самых простых способов — насладиться ванной или душем. У вас, вероятно, уже есть свои собственные ритуалы, но мы хотели бы напомнить вам о нескольких основных правилах, которые стоит соблюдать во время водных процедур.

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Не используйте слишком горячую воду, так как это может сушить кожу, волосы и ногти, разрушая гидролипидную пленку.

Раз в несколько недель рекомендуется промывать насадку душа кипятком, чтобы избежать накопления бактерий во влажной среде.

При принятии душа начинайте смывать мыло или шампунь с головы, затем переходите к телу.

Если вы любите проводить время в ванне, рекомендуется делать это не чаще двух раз в неделю.

Не забывайте принять душ перед ванной, а также сполоснуться чистой водой после нее.

Теперь давайте поговорим о том, какие косметические средства стоит использовать.

Молочко для ванны с лавандой, которое помимо увлажнения делает кожу нежной и бархатистой, благодаря морской соли и эфирному маслу лаванды.

Соль для ванны с афродизиаками, создающая расслабляющую атмосферу благодаря смеси природных афродизиаков.

Гель-крем для душа "Бережная забота" с ароматом малины, который не только нежно очищает, но и увлажняет кожу благодаря аллантоину и кокосовому маслу.

Расслабляющее молочко для тела с лавандой и вербеной "Ритуал расслабления", обеспечивающее уход за кожей и успокаивающее эфирными маслами.

Но если вам хочется чего-то более экстремального, почему бы не попробовать посетить баню? В нее можно не только помыться, но и провести настоящий ритуал ухода за собой.