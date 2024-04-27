Биолог разоблачил основные мифы об аллергии, в которые до сих пор верит большинство россиян

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Биолог Брицкий: первая волна опыления наступает до появления листьев

0:57
Здоровье

Дмитрий Брицкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что первая волна аллергии начинается ещё до появления листы, несмотря на то, что обычно думают, что это происходит в конце апреля — начале мая.

Биолог Брицкий: первая волна опыления наступает до появления листьев
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не только этим ограничиваются мифы о аллергии, как утверждает специалист. Биолог Брицкий сообщил, что пыльца деревьев-аллергенов может проникать на огромные расстояния, достигая даже тех, кто проживает в местах, где эти деревья отсутствуют. Например, пыльца от ольхи — до 600 километров и до 1000-1200 километров от берёзы.

Биолог подтвердил, что полностью излечиться от аллергии невозможно, однако можно научиться жить с ней. В период цветения, необходимо придерживаться простых правил, включая переодевание и принятие душа после улицы, а также проветривание помещения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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