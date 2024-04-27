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Невероятно липкий пудинг из фиников со вкусом ириски: этот рецепт пользуется бешеной популярностью среди сладкоежек

Пудинг из фиников со вкусом ириски: готовим в духовке

2:39
Еда

Если вдруг захотелось чего-нибудь сладкого, то попробуйте приготовить этот пудинг со вкусом ирисок. Это один из самых востребованных рецептов пудинга.

Пудинг из фиников со вкусом ириски: готовим в духовке
Фото: flickr.com by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В одной порции 697 килокалорий, 36 г жира, 92 г углеводов, 71 г сахара и 6 г протеина.

Ингредиенты

Для пудинга

  • 225 г целых фиников меджул
  • 175 мл кипятка
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 175 г муки для выпечки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 2 яйца
  • 85 г сливочного масла, размягчённого, плюс ещё немного для смазывания
  • 140 г тростникового сахара демерара
  • 2 столовые ложки чёрной патоки
  • 100 мл молока
  • Сливки или заварной крем для подачи (по желанию)

Для соуса

  • 175 г белого сахара
  • 50 г сливочного масла, нарезанного кусочками
  • Сливки объёмом 225 мл
  • 1 столовая ложка чёрной патоки

Приготовление

  1. Мелко нарежьте финики, положите их в миску и залейте кипятком. Оставьте примерно на 30 минут, затем немного разомните вилкой. Добавьте 1 чайную ложку ванильного экстракта.
  2. Смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой семь мини-форм для пудинга, нагрейте духовку до 180 градусов.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем, в отдельной миске взбейте 2 яйца. Вмешайте размягчённое сливочное масло и тростниковый сахар, взбейте до получения слегка кремовой массы (смесь будет зернистой из-за сахара). Понемногу добавляйте яйца.
  4. Добавьте 2 столовые ложки чёрной патоки, затем с помощью большой ложки аккуратно добавьте одну треть мучной смеси, затем половину молока. Повторяйте, пока не будет использовано всё молоко.
  5. Добавьте замоченные финики в тесто для пудинга. 
  6. Запекайте пудинги 20–25 минут.
  7. Положите белый сахар, масло и сливки в кастрюлю, готовьте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте 1 столовую ложку патоки, слегка увеличьте огонь и дайте смеси покипеть 2–3 минуты. Снимите кастрюлю с огня и добавьте оставшиеся сливки. Достаньте пудинги из духовки. Подавайте, полив соусом. Дополнительно можно украсить заварным кремом.
СЛИВОЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ ПУДИНГ С ЦУКАТАМИ И ГРЕЙПФРУТОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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