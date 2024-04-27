Невероятно липкий пудинг из фиников со вкусом ириски: этот рецепт пользуется бешеной популярностью среди сладкоежек

Если вдруг захотелось чего-нибудь сладкого, то попробуйте приготовить этот пудинг со вкусом ирисок. Это один из самых востребованных рецептов пудинга.
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В одной порции 697 килокалорий, 36 г жира, 92 г углеводов, 71 г сахара и 6 г протеина.
Ингредиенты
Для пудинга
225 г целых фиников меджул
175 мл кипятка
1 чайная ложка ванильного экстракта
175 г муки для выпечки
1 чайная ложка разрыхлителя
2 яйца
85 г сливочного масла, размягчённого, плюс ещё немного для смазывания
140 г тростникового сахара демерара
2 столовые ложки чёрной патоки
100 мл молока
Сливки или заварной крем для подачи (по желанию)
Для соуса
175 г белого сахара
50 г сливочного масла, нарезанного кусочками
Сливки объёмом 225 мл
1 столовая ложка чёрной патоки
Приготовление
Мелко нарежьте финики, положите их в миску и залейте кипятком. Оставьте примерно на 30 минут, затем немного разомните вилкой. Добавьте 1 чайную ложку ванильного экстракта.
Смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой семь мини-форм для пудинга, нагрейте духовку до 180 градусов.
Смешайте муку с разрыхлителем, в отдельной миске взбейте 2 яйца. Вмешайте размягчённое сливочное масло и тростниковый сахар, взбейте до получения слегка кремовой массы (смесь будет зернистой из-за сахара). Понемногу добавляйте яйца.
Добавьте 2 столовые ложки чёрной патоки, затем с помощью большой ложки аккуратно добавьте одну треть мучной смеси, затем половину молока. Повторяйте, пока не будет использовано всё молоко.
Добавьте замоченные финики в тесто для пудинга.
Запекайте пудинги 20–25 минут.
Положите белый сахар, масло и сливки в кастрюлю, готовьте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте 1 столовую ложку патоки, слегка увеличьте огонь и дайте смеси покипеть 2–3 минуты. Снимите кастрюлю с огня и добавьте оставшиеся сливки. Достаньте пудинги из духовки. Подавайте, полив соусом. Дополнительно можно украсить заварным кремом.
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СЛИВОЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ ПУДИНГ С ЦУКАТАМИ И ГРЕЙПФРУТОМ