Где провести майские? Госдума рекомендует: тула, Калуга, Рязань, Псков и Выборг

Госдума посоветовала Тулу на майские праздники

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тула была одним из пяти городов, рекомендованных Госдумой для отдыха во время майских праздников, по словам депутата Сангаджи Тарбаева, представителя РИА Новости.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно предложению главы комитета Госдумы по туризму, краткое путешествие на майские праздники можно совершить в Туле, Калуге, Рязани, Пскове или Выборге.

Столица Тульской области уже ранее входила в список рекомендованных городов для отдыха в майские праздники.

"Для тех, кто не в состоянии провести отпуск все дни подряд, рекомендую выбрать Тулу, Калугу, Рязань, Псков или Выборг. Не стесняйтесь отправиться в путешествие по нашей родной стране!" — отметил Тарбаев.