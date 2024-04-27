Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биолог Брицкий: первая волна опыления наступает до появления листьев
Кинологи поделились самыми действенными приемами дрессировки
Учёные озвучили причину нахождения предполагаемого признака жизни на мёртвой комете
Пудинг из фиников со вкусом ириски: готовим в духовке
Осуществляем правильное принятие водных процедур
Садальский рассказал, как Владимир Набоков придумал смайлик
Стоимость комнат в Москве снизилась на 1% за год
Главные тренды в садоводстве
Тренировка ВИИТ для сжигания жира на животе
Где провести майские? Госдума рекомендует: тула, Калуга, Рязань, Псков и Выборг

Госдума посоветовала Тулу на майские праздники

0:46
Туризм

Тула была одним из пяти городов, рекомендованных Госдумой для отдыха во время майских праздников, по словам депутата Сангаджи Тарбаева, представителя РИА Новости.

Госдума посоветовала Тулу на майские праздники
Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно предложению главы комитета Госдумы по туризму, краткое путешествие на майские праздники можно совершить в Туле, Калуге, Рязани, Пскове или Выборге.

Столица Тульской области уже ранее входила в список рекомендованных городов для отдыха в майские праздники.

"Для тех, кто не в состоянии провести отпуск все дни подряд, рекомендую выбрать Тулу, Калугу, Рязань, Псков или Выборг. Не стесняйтесь отправиться в путешествие по нашей родной стране!" — отметил Тарбаев.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Марк Богатырев опубликовал фото с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Последние материалы
Биолог Брицкий: первая волна опыления наступает до появления листьев
Кинологи поделились самыми действенными приемами дрессировки
Госдума посоветовала Тулу на майские праздники
Учёные озвучили причину нахождения предполагаемого признака жизни на мёртвой комете
Пудинг из фиников со вкусом ириски: готовим в духовке
Осуществляем правильное принятие водных процедур
Садальский рассказал, как Владимир Набоков придумал смайлик
Стоимость комнат в Москве снизилась на 1% за год
Главные тренды в садоводстве
Тренировка ВИИТ для сжигания жира на животе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников