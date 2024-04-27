Где провести майские? Госдума рекомендует: тула, Калуга, Рязань, Псков и Выборг

Тула была одним из пяти городов, рекомендованных Госдумой для отдыха во время майских праздников, по словам депутата Сангаджи Тарбаева, представителя РИА Новости.
Согласно предложению главы комитета Госдумы по туризму, краткое путешествие на майские праздники можно совершить в Туле, Калуге, Рязани, Пскове или Выборге.
Столица Тульской области уже ранее входила в список рекомендованных городов для отдыха в майские праздники.
"Для тех, кто не в состоянии провести отпуск все дни подряд, рекомендую выбрать Тулу, Калугу, Рязань, Псков или Выборг. Не стесняйтесь отправиться в путешествие по нашей родной стране!" — отметил Тарбаев.
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