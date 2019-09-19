Эксперт: Украина обезлюдела, срочно нужен дефолт

Куда и как катится Украина? Как выплачивает астрономические долги? Как до сих пор живет страна и люди там? Дефолт неизбежен. И прав Коломойский, что предлагает объявить его сейчас, а не брать деньги под еще более высокие проценты на обслуживание долга, тем самым только увеличивая его и глубину пропасти.



Как и когда Украина вернется в Россию?

Поэтому Украины фактически уже нет. И людей становится все меньше. По самым оптимистическим оценкам, население сократилось на треть, а по пессимистическим — наполовину.

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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Политолог: Украины нет, а "проукраинских" партий пруд пруди

— Вы сказали, что "проукраинских" партий пруд пруди, а политика проводится проамериканская и проевропейская, дореализовывались до того, что Украины уже нет. Почему Украины уже нет? В каком смысле?

— Если у государства нет ни бюджета, ни экономики, то его, по сути дела, нет. Потому что если вы не в состоянии заработать себе на жизнь, то вы и не живете. Так вот Украина фактически оказалась в состоянии дефолта еще в 2015–2016 году, когда Яресько занималась реструктуризацией внешнего долга. Причем Украина тогда открыто говорила, что если не будет реструктуризации, то не будет и выплаты долга. То есть фактически признавала дефолт.

Это еще было при правительстве Яценюка. С тех пор ситуация только ухудшилась, потому что база налогообложения уменьшилась, предприятия закрылись, народ разъехался работать в других государствах. Понятно, что эти самые доллары, которые они привозят в мешках и в чемоданах, налогом не облагаются. По сути дела, государство не в состоянии само себя прокормить.

Они чем занимаются? Как они живут? Они периодически, когда наступает время выплат очередных траншей, впадают в истерику, говорят, если МВФ сейчас не даст нам в долг, мы не сможем заплатить. МВФ дает. Скажем, они должны заплатить 1,5 миллиарда, а МВФ дает миллиард. Они добавляют 500 миллионов, выплачивают очередной транш.

Но это обслуживание долгов. А помимо этого государство должно с чего-то жить. После этого они выпускают облигации, идут на свободный финансовый рынок и опять занимают там, но занимают уже под более высокий процент. Таким образом государственный долг постоянно растет, обслуживание его постоянно усложняется и понятно, что все равно страна приходит к дефолту.

Это неизбежно случится. Никакого МВФ не хватит для того, чтобы эту долговую пирамиду содержать. Рано или поздно дефолт все равно придется объявить. Поэтому тот же самый Коломойский, который, безусловно, человек умный, говорит: "Так надо объявлять дефолт. Ничего страшного. Просто мы не будем отдавать долги. Другие объявляли, и мы объявим". Правильно говорит. Если ты не можешь отдавать, то лучше объявить дефолт.

— Признать себя банкротом?

— Это намного лучше, чем ждать еще лет десять, когда твои долги станут вообще заоблачными, космическими.

— Так они уже сейчас близки к космическим.

— Да, и каждый следующий год, каждый следующий месяц такой жизни уничтожает остатки украинской экономики, если еще можно говорить о каких-то остатках. И уничтожает остатки украинского населения, потому что чем меньше в стране работы, тем меньше в стране населения.

— А сколько сейчас населения осталось на Украине?

— Этого никто не знает. В 2014 году под 45 миллионов было. Но ушел Крым — два миллиона. В Донецкой и Луганской областях проживало 7,5 миллиона. Но сейчас на этих территориях около четырех миллионов. Кто уехал в Россию, кто уехал на Украину, кто там остался — сказать сложно, сколько кого. В общем, только за счет Крыма и Донбасса население Украины сократилось где-то до 40 миллионов.

Но многие выехали за рубеж из других регионов. А поскольку никто не считал население Украины, то никто не знает точно, сколько там сейчас людей. Года два назад, когда говорили, что на Украине осталось максимум 35 миллионов населения, украинские эксперты смеялись, говорили, что это неправда. А сейчас они сами оценивают — минимум 22, максимум 28 миллионов. Только самые большие оптимисты говорят про 30 миллионов.

Так даже 30 миллионов — это сокращение на треть численности населения, которая была пять лет назад. А если на самом деле осталось 22 миллиона, то это наполовину сокращение. Значит, все меньше на Украине работающих предприятий, меньше возможностей для населения кормиться. Соответственно, еще больше людей куда-то уезжает. Потому что никто не собирается умирать голодной смертью.

И уже в 2017 году, опять-таки, украинские статистики зафиксировали, что люди стали перевозить семьи за рубеж. То есть если раньше просто выезжал один представитель семьи на заработки с намерением через какое-то время вернуться на Украину, то с 2017 года появилась тенденция к вывозу семей. Значит, люди возвращаться уже не собираются.

И это все набирает обороты. Понятно, что уезжают в основном молодые и здоровые, те, кто умеет и может работать, квалифицированные кадры. Потом они перевозят детей. На Украине в основном остаются пенсионеры и те, кому некуда податься. То есть население еще и стареет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев