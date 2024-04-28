Врач объяснила необходимость серьёзного отношения к головной боли

Врач Лысенко: головная боль может указывать на опасные для жизни состояния

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно высказыванию врача Марьяны Лысенко на канале ОТР, громоподобная головная боль может указывать на состояния, представляющие угрозу для жизни и являются поводом для обращения к врачу.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

"Нет, наверное, практически такого человека, у которого один раз в жизни не болела бы голова. Вообще мы относимся к этому крайне несерьезно или, по крайней мере, знаем точно совершенно, что прием обезболивающего препарата облегчит состояние", — подчеркнула Марьяна Лысенко.

Специалист отметила, что существует тип головной боли, известный как громоподобный, который внезапно возникает в разных областях головы и усиливается за одну минуту. Этот вид боли встречается нечасто, но может свидетельствовать о серьёзной угрозе для жизни.

Кроме того, некоторые пациенты проходят обследования в частных клиниках, где, например, проводят МРТ головного мозга, уточнила Марьяна Лысенко. После того как результаты показывают отсутствие проблем или патологий, такие пациенты могут начать игнорировать свои симптомы. Однако важно всегда обращать внимание на проявления головной боли, как отметила врач.