Сохраняется угроза обрушения многоэтажки в Белгороде, по которой 12 мая ударили ВСУ

Министр Козлитина: есть риски обрушения обстрелянной многоэтажки в Белгороде

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила, что в повреждённом ударом ВСУ многоэтажном доме по улице Щорса по-прежнему сохраняется опасность обрушения. В частности, опасность кроется в одной блок-секции — до деформационных швов. Об этом министр доложила губернатору Вячеславу Гладкову на совещании правительства Белгородской области.

Фото: Kormed.ru by неизвестный автор is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

На этом же совещании губернатор поинтересовался о готовности заключения по повреждённому дому. Региональная министр строительства Оксана Козлитина заявила, что отчёт будет готов к обеду сегодняшнего дня. Она добавила, что в настоящий момент проводится инструментальное обследование в квартирах сопряжённых с деформационным швом.

Что касается допуска жильцов повреждённого дома в свои квартиры, то его проведут, по паспортам, но на короткий промежуток времени — для забора своих вещей и документов. О судьбе дома пока ничего не сообщается, решения по нему у властей ещё нет.