Политолог: Украины нет, а "проукраинских" партий пруд пруди

Сейчас Украиной руководит новое поколение прозападных политиков. Их начали растить еще в перестройку. Тогда была создана Киево-Могилянская академия, которая изначально была заточена на выпуск проамериканских и проевропейских националистических кадров и штамповала их. Потом они отправлялись в западные университеты, получали гранты.



Как и когда Украина вернется в Россию?

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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— Ростислав, вы сказали, что в украинском правительстве в основном люди, которые воспитаны с представлением, что евроинтеграция — панацея от всех бед и дорога к молочным рекам с кисельными берегами. Но сколько они уже эту песню поют — лет пять или больше?

— Уже практически 25, а некоторые даже больше. Там сейчас в основном люди, которым лет по 35, некоторым 40 лет, а некоторым и меньше 35. Значит, это поколение, которое уже выросло в условиях, когда европейская интеграция считалась магистральной дорогой к прогрессу.

— И они просто верят на слово и совершенно не знают, что происходит в Румынии, Албании и массе других стран?

— Это все не так просто. Не верят они на слово. Но эти люди выросли на американских и европейских грантах. Если посмотреть на биографии, минимум треть из них, а то и половина заканчивала Киево-Могилянскую академию. Это специальное учебное заведение, созданное в последние годы перестройки, которое уже тогда воспитывало проамериканских и проевропейских националистов.

— Это еще при Советском Союзе?

— Да. Киево-Могилянская академия была создана в 1989-м или в 1990 году. После пленума 1987 года началась такая активная перестройка и ориентация на Запад. Киево-Могилянская академия изначально была заточена на выпуск проамериканских, проевропейских националистических кадров и штамповала их сотнями.

А после окончания Киево-Могилянской академии эти люди еще отправлялись по американским и европейским программам в их университеты, получали дипломы этих университетов. Там в основном всякие политологические и тому подобные программы. И после этого они сидели на грантах.

И не просто сидели на грантах, они были успешными людьми. То есть они зарабатывали не просто значительно больше среднего, а очень хорошо зарабатывали. И им внушали, что это потому, что они такие умные, передовые, знают три языка, у них четыре диплома и т. д. Они действительно уверены в том, что они талантливые, а талант их заключается в том, что они евроинтегрируются.

Для них это не просто перспективное направление государственного развития, а еще и свидетельство их личной успешности. Им психологически очень трудно отказаться от этой идеи. Потому что тогда кажется, что они голые короли, что у них ничего за душой нет, кроме этих грантов, которыми их кормили, и они больше ничего не умеют, как их получать.

Соответственно, они находятся в абсолютной уверенности, что эта их личная успешность может быть экстраполирована на всю страну, надо только правильно себя вести, надо правильно дружить с Западом, надо правильно выполнять его рекомендации, во всем слушаться кураторов.

Поэтому они пришли и сказали, что "мы сейчас все нормально сделаем, увидите", что "до нас реформы неправильно проводились, а мы сейчас все сделаем хорошо, буквально через три-четыре месяца победим коррупцию, инвесторы сюда придут, мы восстановим промышленность, сельское хозяйство, нас будет весь мир кормить" и т. д.

То есть они несут абсолютный бред, но они уверены в своей правоте. Точно так же многие европейские чиновники и политики, которых тоже уже сменилось три поколения, абсолютно уверены, что движение в фарватере американской внешней политики, какой бы эта политика ни была, — это благо для Европы и Европейского союза.

И как бы это ни вступало в противоречия с реальными интересами европейских стран, эти чиновники и эти политики, чья личная успешность связана с дружбой с Соединенными Штатами, точнее, с выполнением американских указаний, связывают свою личную успешность с успешностью Европейского союза. Поэтому такую ситуацию даже собственным трезво мыслящим европейским политикам сломать сложно.

В Европе идет внутренняя борьба проамериканских и антиамериканских партий. И чем эта внутренняя борьба закончится, мы тоже не знаем сегодня. Там идет очень жесткая борьба вплоть до того, что сейчас никто не знает, сохранится ли Европейский союз и если сохранится, то в каком виде.

— Да, один польский политолог перед последними выборами в нашей студии сказал: проблема, что у нас идут проамериканская и прогерманская партии, а пропольской партии нет.

— Но при этом они все называют себя пропольскими. Точно так же, как на Украине все партии — якобы проукраинские, только почему-то политика реализуется то проамериканская, то проевропейская, то еще какая-то. Дореализовывались до того, что Украины уже нет, зато "проукраинских" партий пруд пруди.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев