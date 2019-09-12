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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт: США ослабели и мечутся

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Размышления о сегодняшней украинской власти приводят к выводу, что реально ее контролируют американцы и Игорь Коломойский. Причем Коломойский — значительно больше, и он отыгрывает потерянное за счет страны и конкурентов. А США слабеют на глазах, и в их элите теперь нет единства. На этом с большим воодушевлением и гешефтом выезжает тот же Коломойский.


Как и когда Украина вернется в Россию?

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Читайте начало интервью:

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— Ростислав, вы говорите, что почти всю высшую власть на Украине теперь контролирует Коломойский. А как вы оцениваете влияние, вмешательство и интересы США? И все-таки Коломойский, наверное, самый крупный из игроков, но он далеко не единственный?

— Конечно, он не единственный. Он сейчас просто самый влиятельный игрок. Что касается американских интересов, безусловно, они присутствуют и, безусловно, американцы их стараются продвигать. Но в отличие от ситуации, которая была при Обаме, сейчас у американцев две внешних политики — демократическая и республиканская. У них нет единства в правящем классе. Соответственно, между ними возможен маневр, чем увлеченно и занимается Коломойский. Это первое.

Второе — вы можете пытаться реализовывать свои интересы как угодно долго, как угодно настойчиво. Когда российское руководство было склонно подчиняться американским интересам — американцы их реализовывали и в России. А когда оно перестало этим интересам подчиняться, американцы столкнулись с неразрешимыми трудностями. Когда в Египте Мубарак согласился уйти, он и ушел, потому что американцы настояли. А когда Асад не захотел уходить, американцы утерлись и уходят из Сирии. Когда талибы не захотели капитулировать, американцы провоевали десять лет в Афганистане, а сейчас стали договариваться с талибами, на каких условиях они оттуда уйдут. И точно так же во всех остальных случаях.

— Были еще Ирак, Ливия и другие страны, где что-то получилось, но везде по-разному и в конечном итоге совершенно не так, как хотели американцы.

— Да, сопротивление может быть сломлено. Но, опять-таки, разве американцы серьезно присутствуют в Ливии? Там есть кто угодно: Турция, Саудовская Аравия и т. д. В Россию они ездят, как на работу, с просьбами помочь и поддержать. Но американское влияние там очень мало. Не скажу, что его совсем нет. Но оно опосредованно и значительно меньше, чем влияние Турции и Саудовской Аравии.

В том же самом Египте, когда местные военные решили, что назначенные американцами "Братья-мусульмане" им не подходят, они произвели переворот, назначили себе нового мубарака (маршала Ас-Сиси) и спокойно попросили американцев принять новую реальность. И американцы приняли эту новую реальность. Потому что у них просто армия по швам порвется, если они будут реагировать на каждую подобного рода ситуацию, на каждое подобного рода сопротивление. Нельзя присутствовать во всем мире и в каждой отдельной стране рулить, как хочется.

— Они пытаются.

— Да. Они поэтому и надорвались, что слишком много пытались на себя взять, везде пытались присутствовать. Но ни одна империя не может присутствовать везде. Поэтому более или менее внятная имперская политика — это создавать себе союзников, причем добровольных союзников. А если они вынуждены всех подавлять, то союзников у них по факту нет, есть только подчиненные, которых постоянно подавляют. И в конечном итоге не хватает на всех сил, потому что мир слишком большой, а любая империя все равно слишком маленькая для того, чтобы задавить всех.

И как только начинает рваться в одном месте, то начинает рваться и в другом, и в третьем, и в четвертом, и в пятом, и в десятом. Американцы с этим столкнулись начиная где-то с середины 2000-х годов. Очевидно это стало в 2008 году, когда в результате грузинской провокации Грузию примерно наказали, а Соединенные Штаты ничего не смогли сделать. И после этого пошел эффект домино: сначала костяшки падали медленно, сейчас падают быстрее, быстрее и все быстрее.

Вначале Китай, допустим, за этим делом внимательно наблюдал, но старался серьезно не высовываться. А сейчас Китай ставит перед собой откровенно задачу вытеснить американцев из Тихоокеанской акватории. И, в общем-то, нельзя сказать, что он так уж далек от решения этой проблемы. Да, ему понадобится еще лет пять-десять для того, чтобы создать соответствующий флот. Но это уже вполне обозримая перспектива.

И американцы с этим уже вплотную столкнулись. Неслучайно Трамп, идя к власти, декларировал политику, диаметрально противоположную политике, проводившейся Обамой. Собственно, той, которую собиралась проводить Клинтон. Он декларировал возвращение производства на американскую территорию, для того чтобы восстановить американскую промышленную мощь. Он декларировал перенос усилий в Юго-Восточную Азию, потому что, с его точки зрения, раз не удалось сломать Россию, как мост между Китаем и Европой, значит, надо ломать Китай и Европу. Он этим занялся. Первое, что он сделал, — это выдвинул претензии к Китаю. Но ничего из этого не вышло, и он вынужден был пойти на попятную.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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