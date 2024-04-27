Секреты дрессировки питомца: самые действенные приемы, которые поймет любая собака

Для улучшения результатов в обучении собак важнейшим аспектом является достижение взаимопонимания между хозяином и питомцем.
Важно, чтобы собака осознавала желания своего владельца, а хозяин понимал, что для этого необходимы минимальные усилия.
"Выбирайте ситуации, которые ассоциируются у собаки с чем-то приятным, например, с кормежкой или прогулкой. Такие стимулы будут служить дополнительной мотивацией для собаки", — отметил председатель Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Если хозяин установит себя как лидера, обучение пройдет более успешно, и собака будет более послушной.
Лидер должен не только наказывать, но и вознаграждать собаку за хорошее поведение, используя команды, которые должны стать для собаки привычными.
В процессе обучения необходимо общаться с собакой спокойно и доброжелательно. За непослушание нельзя кричать на животное, лучше повторить команду громче обычного, но не в форме крика.
За выполнение команд следует вознаграждать питомца. Если собака не понимает, что от нее требуют, важно подсказать ей правильное действие.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".