Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как объяснить ребенку, что такое экономия?
Биолог Брицкий: первая волна опыления наступает до появления листьев
Госдума посоветовала Тулу на майские праздники
Учёные озвучили причину нахождения предполагаемого признака жизни на мёртвой комете
Пудинг из фиников со вкусом ириски: готовим в духовке
Осуществляем правильное принятие водных процедур
Садальский рассказал, как Владимир Набоков придумал смайлик
Стоимость комнат в Москве снизилась на 1% за год
Главные тренды в садоводстве
Секреты дрессировки питомца: самые действенные приемы, которые поймет любая собака

Кинологи поделились самыми действенными приемами дрессировки

1:13
Зоосфера » Собаки

Для улучшения результатов в обучении собак важнейшим аспектом является достижение взаимопонимания между хозяином и питомцем.

Кинологи поделились самыми действенными приемами дрессировки
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Важно, чтобы собака осознавала желания своего владельца, а хозяин понимал, что для этого необходимы минимальные усилия.

"Выбирайте ситуации, которые ассоциируются у собаки с чем-то приятным, например, с кормежкой или прогулкой. Такие стимулы будут служить дополнительной мотивацией для собаки", — отметил председатель Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если хозяин установит себя как лидера, обучение пройдет более успешно, и собака будет более послушной.

Лидер должен не только наказывать, но и вознаграждать собаку за хорошее поведение, используя команды, которые должны стать для собаки привычными.

В процессе обучения необходимо общаться с собакой спокойно и доброжелательно. За непослушание нельзя кричать на животное, лучше повторить команду громче обычного, но не в форме крика.

За выполнение команд следует вознаграждать питомца. Если собака не понимает, что от нее требуют, важно подсказать ей правильное действие.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Марк Богатырев опубликовал фото с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Последние материалы
Биолог Брицкий: первая волна опыления наступает до появления листьев
Кинологи поделились самыми действенными приемами дрессировки
Госдума посоветовала Тулу на майские праздники
Учёные озвучили причину нахождения предполагаемого признака жизни на мёртвой комете
Пудинг из фиников со вкусом ириски: готовим в духовке
Осуществляем правильное принятие водных процедур
Садальский рассказал, как Владимир Набоков придумал смайлик
Стоимость комнат в Москве снизилась на 1% за год
Главные тренды в садоводстве
Тренировка ВИИТ для сжигания жира на животе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников