Секреты дрессировки питомца: самые действенные приемы, которые поймет любая собака

Кинологи поделились самыми действенными приемами дрессировки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Для улучшения результатов в обучении собак важнейшим аспектом является достижение взаимопонимания между хозяином и питомцем.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Важно, чтобы собака осознавала желания своего владельца, а хозяин понимал, что для этого необходимы минимальные усилия.

"Выбирайте ситуации, которые ассоциируются у собаки с чем-то приятным, например, с кормежкой или прогулкой. Такие стимулы будут служить дополнительной мотивацией для собаки", — отметил председатель Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если хозяин установит себя как лидера, обучение пройдет более успешно, и собака будет более послушной.

Лидер должен не только наказывать, но и вознаграждать собаку за хорошее поведение, используя команды, которые должны стать для собаки привычными.

В процессе обучения необходимо общаться с собакой спокойно и доброжелательно. За непослушание нельзя кричать на животное, лучше повторить команду громче обычного, но не в форме крика.

За выполнение команд следует вознаграждать питомца. Если собака не понимает, что от нее требуют, важно подсказать ей правильное действие.