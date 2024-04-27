Секреты успешного воспитания: как научить ребенка экономить

Как объяснить ребенку, что такое экономия?

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представьте ситуацию. Мама вместе с малышом направляются из детского сада или школы, и на их пути возникает киоск. Внутри мигает множество ярких игрушек и сладостей, манящих детские глаза. Как же пройти мимо?

Фото: commons.wikimedia.org by Світлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

И вот начинается. "Мама, купи мне мыльные пузыри", "Машинку!", "Робота!". Мама может ответить: "Сейчас нет денег, нужно экономить". Но для малыша это абстрактно. Что такое "экономить"?

Как же правильно объяснить детям о финансовых трудностях и научить их экономить?

Можно донести до ребенка, что экономия — это понимание, на что способны деньги, и осознание "стоимости" ресурсов, которые родители вкладывают в их заработок.

Эти ресурсы не бесконечны. Если потратить деньги на мимолетные капризы, то не хватит на что-то действительно важное. Поддержите диалог с ребенком: есть ли что-то важнее, чем та игрушка? Дайте ему возможность размышлять над этим.

Важно, чтобы малыш понимал, как функционирует семейный бюджет.

Семейный бюджет — это баланс между доходами и расходами семьи. Вы можете визуализировать это для ребенка, используя, к примеру, весы с двумя чашами.