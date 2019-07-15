Юрист: маловероятно, что Россия "обменяет" украинских моряков на Вышинского

Маловероятно, что Россия отпустит домой украинских моряков "в обмен" на освобождение Кирилла Вышинского в зале суда, считает юрист-международник Алексей Капустин.



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О том, что главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

Сарган считает, это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту". "Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу", — написала Сарган.

Кирилл Вышинский ранее заявлял, что его заключили в тюрьму "для шантажа обменом". По словам журналиста, цель его ареста — "политическая". Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Президент России назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал обеспокоенность в связи с действиями Киева в отношении Вышинского и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал Киев соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Украина ждет в обмен на освобождение Вышинского ( как жест доброй воли Киева) возвращения всех или части моряков, задержанных вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом пишут украинске СМИ, в частности, телеграм-канал "Шаурма Зеленского".

Киев считает моряков военнопленными и требует вернуть на Украину. Аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия, скорее всего, освободит украинских моряков до конца недели. Свое предположение он высказал в эфире ICTV. "Поскольку существуют сегодня абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН, до 21 июля наши ребята должны быть дома", — заключил бывший украинский лидер.

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской Ассоциации Международного Права Анатолий Капустин, менять граждан Украины на гражданина Украины (а Вышинский имеет гражданство Украины, наряду с российским) — это " причудливо", потому что меняют, как правило, гражданина одного государства на гражданина другого.

С другой стороны, продолжил юрист, если Вышинского освободят в зале суда, то он как свободный гражданин сможет отправится в любую часть страны и за ее приделы, в том числе, в Россию. По мнению Анатолия Капустина, украинцами "вбрасывается идея этого обмена", чтобы "прозондировать почву для освобождения украинских моряков". Их дело уже подготовлено для рассмотрения в суде, обвинение вынесено.

"Россия может сделать жест доброй воли и отправить всех или часть моряков домой. Но обычно это делается в обмен на встречный жест доброй воли. Освобождение незаконно арестованного Вышинского — это не тот жест, который от украинцев в России ждут. Поэтому мало шансов на подобное решение, хотя все в жизни бывает", — отметил юрист.

Как сообщала "Правда.Ру", Россия предлагала Украине задействовать для освобождения моряков процедуры, официально прописанные в законодательстве России, однако Киев отказывался.

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