Захарова: Украина отказывается обсуждать вопрос освобождения моряков

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала про парадокс в отношении Киева к вопросу освобождения своих моряков.



Задержанные украинские моряки не смогли оправдаться в суде / Новости от 27.11.2018 20:19

Дипломат пояснила, что российская сторона неоднократно предлагала украинским властям задействовать процедуры, официально прописанные в законодательстве России.

"Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чем парадокс", - цитирует ее слова агентство РИА "Новости".

Напомним, 26 июня МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольства Украины ноту с указанием возможностей Киева по освобождению задержанных моряков.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев полностью отказывается рассматривать любые предложенные Москвой условия освобождения моряков.