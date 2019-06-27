Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала про парадокс в отношении Киева к вопросу освобождения своих моряков.
Дипломат пояснила, что российская сторона неоднократно предлагала украинским властям задействовать процедуры, официально прописанные в законодательстве России.
"Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чем парадокс", - цитирует ее слова агентство РИА "Новости".
Напомним, 26 июня МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольства Украины ноту с указанием возможностей Киева по освобождению задержанных моряков.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев полностью отказывается рассматривать любые предложенные Москвой условия освобождения моряков.
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