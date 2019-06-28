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Климкин: предложение РФ по морякам ВМС Украины – "ловушка"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Официальное предложение МИД РФ по морякам ВМС Украины представляет собой "ловушку" для Киева.


Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке / Новости от 17.05.2019 15:31

Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Facebook заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ловушка", указал специалист, подготовлена для руководства постсоветской республики.

Российская Федерация якобы не скрывает того факта, что не желает выполнять решение Международного трибунала по морскому праву, написал глава МИД Украины.

Вместо этого, пишет Климкин, РФ требует, чтобы Киев признал, что моряки ВМС Украины могли совершить преступление и склоняет западного соседа к признанию правомерности судебного процесса над моряками по российскому законодательству.

Россия, считает глава МИД Украины, желает, чтобы Киев "прогнулся перед уголовно-процессуальным кодексом РФ".

Это приведет к тому, предупреждает Павел Климкин, что Украина "заодно и косвенно" признает и "оккупацию" Крымского полуострова.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отверг предложение Российской Федерации по условиям освобождения украинских моряков. Российская сторона считает, что Киев использует своих граждан лишь для обвинений и шантажа.

Примечательно, что сразу же после решения Климкина действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, будто узнает о действиях МИД Украины из сети интернет.

Климкин, разозлился Зеленский, якобы "не считает нужным обсуждать такие вопросы" с главой государства.

Правительство Украины подозревает Павла Климкина в саботаже.

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