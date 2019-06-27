Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласовывал с главой МИД ответ на ноту РФ об украинских моряках. В связи с этим президент Украины потребовал объяснений от министерства иностранных дел и лично главы ведомства - Павла Климкина.
Более того, Зеленский утверждает, что министерство иностранных дел Украины никак не взаимодействует с администрацией президента, поэтому главе государства приходиться узнавать о действия внешнеполитического ведомства из интернета.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Павел Климкин собирался покинуть пост министра иностранных дел Украины после инаугурации Владимира Зеленского.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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