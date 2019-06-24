Министерство иностранных дел Японии, которое проводит приготовления к саммиту G20 сообщило о том, что президента Украины Владимира Зеленского нет в списке приглашенных на саммит. Следующая встреча лидеров "большой двадцатки" пройдет с 28 по 29 июня в Осаке.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Владимир Зеленский планирует принять участие во встрече лидеров "большой двадцатки" в японской Осаке, а также встретиться с Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что у Владимира Путина нет запланированных встреч с украинским президентом.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Об этом сообщил советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.