Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 - МИД Японии

Министерство иностранных дел Японии, которое проводит приготовления к саммиту G20 сообщило о том, что президента Украины Владимира Зеленского нет в списке приглашенных на саммит. Следующая встреча лидеров "большой двадцатки" пройдет с 28 по 29 июня в Осаке.



Путин надеется, что Зеленский быстро адаптируется в качестве президента / Новости от 13.06.2019 07:51

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Владимир Зеленский планирует принять участие во встрече лидеров "большой двадцатки" в японской Осаке, а также встретиться с Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что у Владимира Путина нет запланированных встреч с украинским президентом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Об этом сообщил советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

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