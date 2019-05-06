Климкин уйдет с поста главы МИД Украины после инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что покинет свой пост после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. По словам Климкина, он сам принял такое решение, которое полностью отвечает украинской "политической культуре".
Глава украинского МИД также отметил, что будет продолжать работать с Зеленским после своего ухода.
"Увольнять меня никто не собирается. Я хочу сам уйти, поскольку новый президент имеет право выбирать людей, с которыми ему будет удобно вести внешнеполитические дела. Это такая политическая культура, которой нужно следовать", - пояснил свой уход Павел Климкин.
Министр не исключил, что может стать советником Зеленского. По его словам, у них получилась "очень хорошая" встреча с новоизбранным президентом, на которой они обсуждали приоритетные направления в развитии Украины.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский опроверг намерение распустить Верховную Раду Украины после своей инаугурации.
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