Руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского могут освободить уже в понедельник. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу", - сказано в ее записи в Facebook.
Она добавила, что это стало возможным благодаря постановлению Конституционного суда и "маленькой записки", которая была передана в руки президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня дело журналиста рассмотрит Подольский районный суд Киева. На заседание суда прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Напомним, как сообщала "Правда.Ру", журналиста задержали в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы. Во время одного из заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства. Российский лидер назвал арест журналиста "беспрецедентной ситуацией".
В апреле более 250 журналистов из России и мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой отпустить Вышинского. Между тем срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, однако суд уже несколько раз продлевал арест.
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