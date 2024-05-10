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От Чукотки до Дагестана: эксперт рассказала о региональных различиях в пенсиях

Эксперт: в 2024 году средний размер пенсий составил 20 799,62 рублей

1:40
Экономика

Профессор кафедры общественных финансов Финансового факультета при Правительстве РФ Марина Седова в разговоре с aif.ru пояснила, что средний размер пенсий определяется путем деления общего объема пенсионных расходов на количество пенсионеров.

Эксперт: в 2024 году средний размер пенсий составил 20 799,62 рублей
Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По данным СФР, на 1 февраля 2024 года средний размер пенсии составлял 20 799,62 рубля, при этом количество пенсионеров насчитывало 41 миллион человек. Средний размер пенсии для работающих пенсионеров составил 17 182,3 рубля, а для неработающих — 21 643,31 рубля. Разница связана с тем, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

Седова также проиллюстрировала региональную дифференциацию среднего размера пенсий, используя пример Чукотского автономного округа, где уровень пенсий самый высокий, и Республики Дагестан с самым низким уровнем.

В Чукотском АО средний размер пенсии составляет 33 486,17 рубля, в Республике Дагестан — 15 298,22 рубля. Такая разница обусловлена различной стоимостью жизни в регионах и уровнем средних зарплат, а также учетом районных коэффициентов, влияющих на размер пенсионных выплат.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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