От Чукотки до Дагестана: эксперт рассказала о региональных различиях в пенсиях

Эксперт: в 2024 году средний размер пенсий составил 20 799,62 рублей

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профессор кафедры общественных финансов Финансового факультета при Правительстве РФ Марина Седова в разговоре с aif.ru пояснила, что средний размер пенсий определяется путем деления общего объема пенсионных расходов на количество пенсионеров.

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По данным СФР, на 1 февраля 2024 года средний размер пенсии составлял 20 799,62 рубля, при этом количество пенсионеров насчитывало 41 миллион человек. Средний размер пенсии для работающих пенсионеров составил 17 182,3 рубля, а для неработающих — 21 643,31 рубля. Разница связана с тем, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

Седова также проиллюстрировала региональную дифференциацию среднего размера пенсий, используя пример Чукотского автономного округа, где уровень пенсий самый высокий, и Республики Дагестан с самым низким уровнем.

В Чукотском АО средний размер пенсии составляет 33 486,17 рубля, в Республике Дагестан — 15 298,22 рубля. Такая разница обусловлена различной стоимостью жизни в регионах и уровнем средних зарплат, а также учетом районных коэффициентов, влияющих на размер пенсионных выплат.