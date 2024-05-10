Тарасова про судью Опейкину: никогда не было такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд

Тарасова считает, что женщина не должна судить матчи мужских команд

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критику, которая была высказана в адрес футбольного судьи Веры Опейкиной.

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По мнению Тарасовой, проблема заключается не в критических замечаниях, которые делают некоторые футбольные деятели, а в самом факте того, что женщине дали возможность судить матчи мужских команд.

Тарасова считает, что если ранее такого не было принято, то и сейчас нет необходимости менять установленные традиции. Тарасова отметила, что раньше не было прецедентов, когда женщины судили футбольные матчи.

"Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так. Считаю, в мире возможно всё, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет", — сказала Тарасова, которую цитирует Sport24.

Ранее Вера Опейкина стала объектом критики со стороны главного тренера "Енисея" Андрея Тихонова после матча с "СКА-Хабаровск", где были замечены некоторые ошибки. В ответ на это, Российский футбольный союз (РФС) выразил свою поддержку Опейкиной, а самого Тихонова дисквалифицировали на пять матчей.

НЕЖЕНСКИХ ДЕЛ МАСТЕР | Вера Опейкина, футбольный арбитр | выпуск #5