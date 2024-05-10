Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Веры Брежневой получила диплом колледжа в США
Никита Кологривый: "Все артисты рады меня видеть!"
Эксперт: в 2024 году средний размер пенсий составил 20 799,62 рублей
Врач Лялина: при неправильном приготовлении яиц можно попасть в больницу
Говорим о дачном туалете
Как приготовить ленивую овсянку с яблоком и корицей на завтрак
Власти РФ обеспокоены безопасностью туристов в Мексике
Сода - помощник огороднику
Инструкции по уходу за кожей после пребывания на солнце
Тарасова про судью Опейкину: никогда не было такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд

Тарасова считает, что женщина не должна судить матчи мужских команд

1:20
Спорт

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критику, которая была высказана в адрес футбольного судьи Веры Опейкиной.

Тарасова считает, что женщина не должна судить матчи мужских команд
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Тарасовой, проблема заключается не в критических замечаниях, которые делают некоторые футбольные деятели, а в самом факте того, что женщине дали возможность судить матчи мужских команд.

Тарасова считает, что если ранее такого не было принято, то и сейчас нет необходимости менять установленные традиции. Тарасова отметила, что раньше не было прецедентов, когда женщины судили футбольные матчи.

"Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так. Считаю, в мире возможно всё, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет", — сказала Тарасова, которую цитирует Sport24.

Ранее Вера Опейкина стала объектом критики со стороны главного тренера "Енисея" Андрея Тихонова после матча с "СКА-Хабаровск", где были замечены некоторые ошибки. В ответ на это, Российский футбольный союз (РФС) выразил свою поддержку Опейкиной, а самого Тихонова дисквалифицировали на пять матчей.

НЕЖЕНСКИХ ДЕЛ МАСТЕР | Вера Опейкина, футбольный арбитр | выпуск #5
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
Последние материалы
Как приготовить ленивую овсянку с яблоком и корицей на завтрак
Власти РФ обеспокоены безопасностью туристов в Мексике
Сода - помощник огороднику
Инструкции по уходу за кожей после пребывания на солнце
Неувядающая Ирина Салтыкова показала свои посиделки с подружками
Мостовой: если бы я хотел иметь зарплату Абаскаля или Тедеско, давно бы тренировал
"Авито Авто" заметило рост спроса на автодома на 13,3%
Вдова Андрея Миронова восхитилась актрисой Марией Порошиной
Автоэксперт Славнов: желаемый автомобиль нужно сначала проверить на сайте ФССП
Эксперт: излишки урожая можно продать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников