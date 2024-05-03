КДК вынес тренеру "Енисея" Тихонову наказание за унизительные слова в адрес арбитра Опейкиной

Тренер Тихонов дисквалифицирован на пять матчей ФНЛ за оскорбление арбитра-женщины

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер футбольной команды "Енисей" Андрей Тихонов был дисквалифицирован на пять матчей в Мелбет-Первой лиге РФС из-за своих высказываний в адрес женщины-арбитра Веры Опейкиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Nathan Shively shivelycreative is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тихонов высказал недовольство по поводу работы Опейкиной после матча "Енисея" против "СКА-Хабаровска". Его критика была связана с тем, что именно женщина, а не мужчина, была назначена арбитром на его игру.

По результатам рассмотрения материалов, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о дисквалификации Тихонова на пять матчей, из которых три матча — реальное наказание, а два матча — условное наказание. Тренеру также назначено испытательное время на один год и наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.

В настоящий момент "Енисей" занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги после проведения 29 туров и набранных 40 очков.

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